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美國浙商物流電商協會成立 促進雙方跨境業務

記者張宏/洛杉磯即時報導
美國浙商物流電商協會（U.S.Zheshang LogisticsE-commerce Association，縮寫UZLEA）日前在聖蓋博喜來登酒店舉辦成立慶典，現場數百名嘉賓聚集一堂。（記者張宏／攝影）
美國浙商物流電商協會（U.S.Zheshang LogisticsE-commerce Association，縮寫UZLEA）日前在聖蓋博喜來登酒店舉辦成立慶典，現場數百名嘉賓聚集一堂。（記者張宏／攝影）

美國浙商物流電商協會（U.S.Zheshang Logistics E-commerce Association，簡稱UZLEA）日前在聖蓋博喜來登酒店舉辦成立慶典，現場數百嘉賓聚集，希望借助協會，更好整合浙商資源，促進中美跨境業務成長。

UZLEA會長孫浩誠表示，浙江是外貿大省，也是跨境電商強省，跨境電商已成為浙江發展速度最快和潛力最大的外貿新業態。隨著跨境電商迅速發展，與之配套的國際物流業也蓬勃發展。洛杉磯是美國西海岸最大的國際貿易和物流中心，匯聚包括眾多浙商在內的全球物流公司。

他說，浙商有敢為天下先和浙商行天下的傳統，在美國成立UZLEA可以更好整合浙商資源、優勢互補、相互幫助、內外聯動、形成合力，進一步促進浙江和美國跨境電商業務成長，推動會員企業在美國的物流業務順利開展，也有利中美兩國之間的經貿交往良性互動。

活動匯集數百名來自中美國際物流和跨境電商相關行業人士，大家共同見證協會成立。中國駐洛杉磯總領事館僑務領事伊青和路君燮、浙江駐美國商務代表等到場支持和祝賀。國會議員趙美心、聖蓋博市議員丁言愉、亞凱迪亞市議員王愛琳、鄭博仁等民選官員出席。

美國浙商物流電商協會（U.S.Zheshang LogisticsE-comme...
美國浙商物流電商協會（U.S.Zheshang LogisticsE-commerce Association，縮寫UZLEA）日前在聖蓋博喜來登酒店舉辦成立慶典。（記者張宏／攝影）
國會議員趙美心（左六）為會長孫浩誠（左七）等人頒發榮譽狀。（記者張宏／攝影）
國會議員趙美心（左六）為會長孫浩誠（左七）等人頒發榮譽狀。（記者張宏／攝影）
亞凱迪亞市議員鄭博仁（左五）和王愛琳（右五）為會長孫浩誠（左六）等頒發榮譽狀。（...
亞凱迪亞市議員鄭博仁（左五）和王愛琳（右五）為會長孫浩誠（左六）等頒發榮譽狀。（記者張宏／攝影）

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