美國浙商物流電商協會成立 促進雙方跨境業務

美國浙商物流電商協會（U.S.Zheshang LogisticsE-commerce Association，縮寫UZLEA）日前在聖蓋博喜來登酒店舉辦成立慶典，現場數百名嘉賓聚集一堂。（記者張宏／攝影）

美國浙商物流電商 協會（U.S.Zheshang Logistics E-commerce Association，簡稱UZLEA）日前在聖蓋博 喜來登酒店舉辦成立慶典，現場數百嘉賓聚集，希望借助協會，更好整合浙商資源，促進中美跨境業務成長。

UZLEA會長孫浩誠表示，浙江是外貿大省，也是跨境電商強省，跨境電商已成為浙江發展速度最快和潛力最大的外貿新業態。隨著跨境電商迅速發展，與之配套的國際物流業也蓬勃發展。洛杉磯 是美國西海岸最大的國際貿易和物流中心，匯聚包括眾多浙商在內的全球物流公司。

他說，浙商有敢為天下先和浙商行天下的傳統，在美國成立UZLEA可以更好整合浙商資源、優勢互補、相互幫助、內外聯動、形成合力，進一步促進浙江和美國跨境電商業務成長，推動會員企業在美國的物流業務順利開展，也有利中美兩國之間的經貿交往良性互動。