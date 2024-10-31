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加州聾啞人搭飛機 無端被暴揍

洛杉磯訊
近日，美聯航飛機上一名聾啞人被暴揍。（美聯航網站）
近日，美聯航飛機上一名聾啞人被暴揍。（美聯航網站）

近日，美國聯合航空（United Airlines）的一架飛機上，發生了一起血腥暴力事件，一名聾啞人無端被另一名乘客暴揍。

根據ABC7電視台的報導，聯邦調查局（FBI）和聯邦航空管理局（FAA）正在調查這起暴力事件。28日（周一）一架從舊金山出發，目的地是大華府杜勒斯國際機場（Dulles International Airport）的一架航班上，一名聾啞人被飛機上的另一名乘客無端暴打。

根據目擊者古塔（Sandhya Gupta），她當時正在睡覺，飛機起飛後約兩個小時，突然聽到一聲令人毛骨悚然的尖叫。就在她前排，一名乘客正在襲擊另一名乘客。她說，「他很暴力，用拳頭不斷擊打我前排靠窗的那名乘客，很邪惡。這不像是在酒吧，這太可惡了。」

聯邦調查局表示，當時嫌犯Everett Chad Nelson在飛機上用完洗手間往回走時，突然開始襲擊受害者。受害者當時正在酣睡，與襲擊者的座位不在同一排。

古塔表示，襲擊發生後，有另一名乘客上前阻止施暴者，將他從後面抱住。「很奇怪，施暴者腿瘸了。醫生幫助受害者止血，受害者滿臉都是血，糟透了。附近窗戶和座位上有飛濺的血漬。」之後古塔和其他人才意識到，受害人是聾啞人。「當他試圖用手語與我們交流時，我們這才意識到他是聾啞人。」

這名聾啞人之後用手機打字與空乘人員交流，他寫到，「我很害怕。」他解釋，施暴男子聲稱之前被他在大街上襲擊，但他表示從未見過施暴者。

飛機著陸後不久，施暴者就被逮捕了。被打的聾啞人在飛機上被醫生救治，身體無大礙，但精神上遭受不小打擊。

對此，美聯航發布聲明：「感謝工作人員和其他乘客對此事的快速反應。一名乘客因暴力襲擊另一名乘客，已遭逮捕。航班安全著陸，著陸後有醫護和執法人員到場處理此事。」

聯邦航空管理局對此事發表聲明：「在空乘人員報告了乘客間暴力事件後，聯邦航空管理局將調查此事。」

據悉，飛機上爭執事件自2021年初至今已經減少了80%，但還是不斷有鬧事者出現。2024年，美國的航空公司已經上報有1240起飛機上爭執事件發生。聯邦航空管理局可以對任何在飛機上襲擊、威脅、恐嚇他人，干擾空乘人員的行為追究法律責任，最高可罰款37000美元。

舊金山 華府 FBI

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