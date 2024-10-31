洛縣告可口可樂百事可樂 塑膠瓶污染環境要求賠償

洛縣狀告百事可樂、可口可樂欺騙公眾，要求賠償。(Pexels)

洛杉磯 縣政府10月30日（周三）宣布，對百事可樂（PepsiCo）和可口可樂 （Coca-Cola）兩家公司提起訴訟，指控其在塑膠瓶的可回收性和環境影響方面欺騙公眾，訴訟要求兩家公司賠償消費者。

根據KTLA5電視台的報導，該訴訟指控這些公司，未能披露與塑膠容器相關的重大環境和健康危害。洛縣 在一份新聞稿中指出，訴訟指控可口可樂、百事可樂歪曲塑料飲料容器對環境的影響，虛假聲稱它們「可回收」，儘管這些公司知道這些塑料無法在不影響環境的情況下被處理掉。此外，訴訟還稱，這些塑料瓶生產過程中排放的溫室氣體，對居民健康產生負面影響和威脅。

新聞稿中還提到，可口可樂和百事可樂共擁有數十個飲料品牌，包括可口可樂、百事可樂、Dasani、Smartwater、芬達（Fanta）、Aquafina、佳得樂（Gatorade）、7-Up、雪碧（Sprite）、Vitamin Water和Mountain Dew等，這兩家公司在飲料市場占有巨大份額，已連續五年被評為全球最大的塑料污染企業，卻未對塑料污染承擔任何實質性的責任。

洛縣聲稱，這兩家大公司參與虛假信息宣傳活動，引導消費者相信他們的一次性塑膠瓶環保。為了推動「循環經濟」（circular economy），可口可樂和百事可樂給消費者留下這樣的印象：回收可以抵消一次性塑膠瓶造成的危害。但實際上，塑膠瓶即使可以回收，也只能回收一次，這使得「循環經濟」的承諾變得不可能實現。

該訴訟包括要求兩家公司對消費者進行賠償，並對每次違規行為處以最高2500美元的民事罰款。這起訴訟由洛縣律師 Dawyn R. Harrison，代表加州居民向洛杉磯高等法院提起。KTLA電視台已聯繫兩家汽水製造商，尋求對訴訟的回應。