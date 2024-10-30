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禁止洛市房東這樣驅逐租戶 市議會初步通過

洛杉磯訊
洛杉磯市議會初步通過阻止房東以「大規模改造」為由驅逐租客的決議。圖為示意圖。(Pixabay)
洛杉磯市議會初步通過阻止房東以「大規模改造」為由驅逐租客的決議。圖為示意圖。(Pixabay)

洛杉磯租客而言，房東對家進行大改造，往往意味著逐客令，但這一現象可能被禁止。洛杉磯市議會29日以11票贊成、0票反對的投票結果，一讀通過阻止房東以「大規模改造」為由驅逐租客的提案。

過去，當裝修工程需耗時超過30天，房東可依法驅逐租客。而此次市議會廢除這項規定，未來房東可能需要暫時重新安置租客，並在工程結束後讓他們返回。此舉得到租客維權人士熱烈歡迎，他們指出，許多房東往往藉改造之名趕走長期租客，從而以更高租金出租給新租戶。

房東團體則表示，市內不少老舊房屋亟需維修，而要求房東在冗長的改造過程中維持租約，可能會使業主陷入財務困境。事實上，對於多數受洛杉磯租金管制保護的租客而言，已有針對裝修驅逐的防護措施。早在2005年，市議會便通過禁止對這類租客進行驅逐的規定。

近期一起備受關注的案件中，西洛杉磯一群租客成功抗辯，反對Barrington Plaza高層公寓因為加裝消防灑水裝置而驅逐租客。他們主張，房東可採用「租客居住計劃」（Tenant Habitability Program）將他們暫時安置，而不必趕走租客。

本次投票同時指示洛杉磯市住房部門向市議會提交具體計劃，確保租客在改造期間能維持租約，這可能要求受新驅逐限制的房東參與「租客居住計劃」。然而，這項阻止房東以「大規模改造」為由驅逐租客的提案，仍需市議會二讀投票通過，才能正式施行。

租客維權人士指出，在過去18個月內，已有逾200戶洛杉磯市的家庭因改造計劃面臨驅逐。針對無意驅逐租客且計劃進行大規模修繕的房東，洛杉磯已有「租客居住計劃」，該計劃明確房東在裝修期間重新安置租客的責任，以保障租客的居住權益。

租客 房東 洛杉磯

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