南加83歲長者開車撞人 下車救人又被撞 1死1傷

長者司機開車撞人，下車救人時又被撞，導致1死1傷。（ABC7電視台）

洛杉磯 市西湖區（Westlake district）日前發生致命交通事故，80多歲的年長男子駕車撞到一名女子，就在他下車救助傷者時，兩人同時被另一輛汽車撞擊，肇事司機逃逸。接連發生的交通事故導致女子死亡，年長司機受傷入院搶救。

根據KTLA5、ABC7等電視台綜合報導，洛杉磯市警局發言人證實，10月29日（周二）淩晨5時40分左右，一輛汽車在第三街（3rd Street）、靠近維吉爾大道（Virgil Avenue）向東行駛時，撞到行人。

該車的司機是83歲的年長男子，他當時下車去救援受害者，後者是一名70歲的婦女，事發時正在附近地區散步。但就在這時，另一輛車同時撞到他們兩人。警局指出，撞到兩名受害者的第二輛車，沒有停下或提供任何援助，而是繼續沿著維吉爾大道向北行駛，逃離事故現場。

醫護人員將被撞女子送往附近醫院搶救，但隨後她被宣布身亡，身分信息尚未公開。83歲的男子已入院治療，目前情況穩定。

警方正在尋找逃逸的肇事車，目前還沒有關於這部車輛的描述。知情者可撥打213-473-0234聯繫警探，如需匿名舉報，請撥打 (800)222-TIPS向止罪熱線提供信息。警局表示，洛杉磯設有5萬美元的獎勵計劃，獎勵提供嚴重肇事逃逸案件線索的民眾。

警局在聲明中指出，司機需要注意，如果發生車輛碰撞，應該在安全的情況下盡快靠邊停車，通知緊急服務部門，並留在現場表明自己的身分。如果在交通要道停留，附近往來車輛較多，司機切勿輕易下車，避免再次發生交通事故。據悉，上個月，洛杉磯一名華人 男在高速公路上行駛，車輛發生碰撞，司機當時下車檢查車況時，被另一部疾馳而過的汽車撞擊，導致當場身亡。