我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一洲焦點／選前衝刺 拜登惹禍？華郵社論保持中立

眾院議長強生：川普若當選將大幅改革歐記健保

南加83歲長者開車撞人 下車救人又被撞 1死1傷

洛杉磯訊
長者司機開車撞人，下車救人時又被撞，導致1死1傷。（ABC7電視台）
長者司機開車撞人，下車救人時又被撞，導致1死1傷。（ABC7電視台）

洛杉磯市西湖區（Westlake district）日前發生致命交通事故，80多歲的年長男子駕車撞到一名女子，就在他下車救助傷者時，兩人同時被另一輛汽車撞擊，肇事司機逃逸。接連發生的交通事故導致女子死亡，年長司機受傷入院搶救。

根據KTLA5、ABC7等電視台綜合報導，洛杉磯市警局發言人證實，10月29日（周二）淩晨5時40分左右，一輛汽車在第三街（3rd Street）、靠近維吉爾大道（Virgil Avenue）向東行駛時，撞到行人。

該車的司機是83歲的年長男子，他當時下車去救援受害者，後者是一名70歲的婦女，事發時正在附近地區散步。但就在這時，另一輛車同時撞到他們兩人。警局指出，撞到兩名受害者的第二輛車，沒有停下或提供任何援助，而是繼續沿著維吉爾大道向北行駛，逃離事故現場。

醫護人員將被撞女子送往附近醫院搶救，但隨後她被宣布身亡，身分信息尚未公開。83歲的男子已入院治療，目前情況穩定。

警方正在尋找逃逸的肇事車，目前還沒有關於這部車輛的描述。知情者可撥打213-473-0234聯繫警探，如需匿名舉報，請撥打 (800)222-TIPS向止罪熱線提供信息。警局表示，洛杉磯設有5萬美元的獎勵計劃，獎勵提供嚴重肇事逃逸案件線索的民眾。

警局在聲明中指出，司機需要注意，如果發生車輛碰撞，應該在安全的情況下盡快靠邊停車，通知緊急服務部門，並留在現場表明自己的身分。如果在交通要道停留，附近往來車輛較多，司機切勿輕易下車，避免再次發生交通事故。據悉，上個月，洛杉磯一名華人男在高速公路上行駛，車輛發生碰撞，司機當時下車檢查車況時，被另一部疾馳而過的汽車撞擊，導致當場身亡。

洛杉磯 華人

上一則

狗演員時薪45元 高於加州人最低薪16元3倍

延伸閱讀

她遊遍全美50州 再也不想去這6個地方

她遊遍全美50州 再也不想去這6個地方
天普火災3死2傷全是華人 涉案租客坦承：與室友爭執後縱火

天普火災3死2傷全是華人 涉案租客坦承：與室友爭執後縱火
加州州府撥款8億治理遊民 洛縣獲4億

加州州府撥款8億治理遊民 洛縣獲4億
G提案增縣委席次 有益亞裔 11月5日公投

G提案增縣委席次 有益亞裔 11月5日公投
洛縣最大選票處理中心扛重責 800人開始處理早投選票

洛縣最大選票處理中心扛重責 800人開始處理早投選票
美西南中華民國同學會會長聯席會議 交流分享

美西南中華民國同學會會長聯席會議 交流分享

熱門新聞

好市多20元會員費優惠限時回歸。（歐新社）

好市多會員費僅20元且可申請副卡 限時回歸

2024-10-28 19:22
洛杉磯華人夫婦1850萬巨額存款被騙。 (示意圖，取自Pexels)

南加華裔老夫婦1850萬存款被騙 向嘉信理財提告

2024-10-27 20:29
兇手井亦新衝入華人燒烤店，當眾人的面，行刑式射殺妻子王玲玲與另一名男子。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱妻與他吃飯 華男行刑式射殺 庭審揭秘辛

2024-10-29 22:02
好市多是購買零食的好去處，提供種類豐富、量大的零食，健康又美味。（世說新聞團隊製作）

好市多好幾款健康零食 營養師也稱讚

2024-10-22 23:38
31--華人換匯，收款成功後中國帳戶卻被封。（取自Pexels網頁）

在美華人美金兌人民幣 收款成功後中國帳戶被封

2024-10-24 20:31
曾在Costco銷售的冷凍華夫餅和凍乾罐頭正在被召回，存在李斯特菌感染風險。（示意圖取自Pexels）

好市多這款冷凍食品被召回 上周仍在售 恐遭細菌感染

2024-10-28 15:33

超人氣

更多 >
世說新聞╱妻與他吃飯 華男行刑式射殺 庭審揭秘辛

世說新聞╱妻與他吃飯 華男行刑式射殺 庭審揭秘辛
亞裔肺癌女患者57%不抽菸 科學家指三可能成因

亞裔肺癌女患者57%不抽菸 科學家指三可能成因
不用就虧了 Prime會員還有這些隱藏福利

不用就虧了 Prime會員還有這些隱藏福利
10天吃三次麥當勞四盎司牛肉堡 15歲少女仍在對抗腎衰竭

10天吃三次麥當勞四盎司牛肉堡 15歲少女仍在對抗腎衰竭
避免大腸桿菌感染 食安專家在超市不買的食品

避免大腸桿菌感染 食安專家在超市不買的食品