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「有人謀殺」火災幸存華人沖出火海 救火水管被切斷

記者邵敏／天普市即時報導
水管口已脫落，看上去像是人為弄斷。（記者邵敏／攝影）
水管口已脫落，看上去像是人為弄斷。（記者邵敏／攝影）

洛杉磯縣天普華人區27日發生三死二傷的火災命案，房客張宣漢（Xuanhan Zhang，音譯）涉嫌縱火殺害室友。目擊者提供消息稱，一名倖存者當時衝出火海，聲稱「有人要謀殺我們」，他遍尋附近水管救火，卻發現早已被人切斷。

（視頻來源：記者邵敏）

案發現場位於天普市Sultana大道6000號街區，後屋房客L女士親歷當天火災，她接受本報獨家專訪，講述案情不為人知的細節。據L女士介紹，突發大火的前屋住著七名房客，包括六男一女，「他們都是60多歲的大叔、大媽，來自中國廣西，老鄉住在一起，具體關係我也不是很確定。」

事發當天，L女士的朋友帶著孩子來串門，下午4時40分左右，幾個孩子正在院子嬉戲，突然看到前屋著火，「一開始我並不知道發生火災，是孩子們先發現。」L女士回憶，她首先看到一名受傷男房客衝出火海，對自己大喊「有人要謀殺我們」，並催促趕緊打電話報警。

根據L女士的陳述，這名房客傷勢嚴重，「全身燒傷，頭上臉上都是傷。我問他為什麼不噴水滅火，他說水管已被剪斷了。」案發現場的院子裡，記者找到這根長長的黑色水管，就在被大火吞噬的前屋一側，距離火場幾步之遙，水管口已脫落，看上去像是人為弄斷。L女士證實這根水管此前可以使用，「住在前屋的人每天都用這根水管澆菜。這是最靠近的水管，院子裡其他水管離得很遠，也不夠長，根本來不及滅火。」關於水管的細節，截至發稿前，當局尚未提供任何信息。

衝出火海的倖存者還指出，起火地方源於臥室，但嫌疑人究竟如何縱火，尚不知情。27日下午4時48分，房客L女士報警，警察、消防人員很快趕到現場，「我還沒來得及收拾屋內東西，就抱著孩子先出來，朋友也帶著孩子跑出來。」其他目擊者提供的視頻畫面中，記錄了這幾名女性當時帶著孩子衝出現場的緊張場景。

L女士一家租借在後屋已近五年，她說房東也是華人，「房東媽媽在時我就租了房子，最近幾年她去世了，現在是兒子管理出租屋，火災那天屋主也來到現場。」關於著火前屋的七名房客，L女士稱，因為自己每天早出晚歸，並不熟悉每一個人，縱火者是哪名房客，她至今並不清楚。

這場火災已致三名房客葬身火海，其中一名是年長女子。根據L女士的介紹，該女子不會英文，經常找她幫忙翻譯信件，「這名大媽來美國看病，她女兒也在美國，但不住在加州，大媽就與老鄉住在一起。」對於三名房客的遇害，L女士十分傷感，她還提到，火災發生時，有一名男性房客出門上班，因此倖免於難。

警方初步調查顯示，嫌犯張宣漢因與室友糾紛縱火殺人，L女士對此非常不解，「這麼多人住在一起，拌嘴很正常，但放火殺人無法想像。」她表示，因為前後屋離得較遠，平時並沒有聽到什麼爭吵聲。

水管口已脫落，看上去像是人為弄斷。（記者邵敏／攝影）
水管口已脫落，看上去像是人為弄斷。（記者邵敏／攝影）
華人民宅三死二傷，房客涉嫌縱火殺害室友。（記者邵敏／攝影）
華人民宅三死二傷，房客涉嫌縱火殺害室友。（記者邵敏／攝影）
住著7名華人房客的民宅已被嚴重燒毀。（記者邵敏／攝影）
住著7名華人房客的民宅已被嚴重燒毀。（記者邵敏／攝影）

縱火 天普 華人

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