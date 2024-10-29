洛縣最大選票處理中心啟動 警力確保投票計票安全

洛縣選務局局長Dean C. Logan（左一）和洛縣警察局長Robert G. Luna（左二）29日前往位於工業市的選票處理中心，介紹本次大選投票及計票保安部署。（記者楊青/攝影）

洛杉磯縣選務局與警察局29日聯合展示2024年選舉洛縣 最大的計票中心作業流程，將竭盡全力確保本次大選投票 和計票安全，讓選民放心。縣選務局並表示，11月5日大選日當天，工業市 計票中心將開放給民眾監察。

洛縣選務局局長Dean C. Logan和洛縣警察局長Robert G. Luna當天前往工業市選票處理中心共同主持記者會，介紹本次大選投票及計票保安部署。這也是多年來洛縣首次大規模加強選票安全防衛。兩位局長均表示，所有舉措都是為了讓選民安心投票，增加選民對選舉信任度，洛縣將全力以赴，確保選舉不會出現類似華盛頓州和俄勒岡州選票箱被燒事件。

Logan表示，從本周開始，洛縣648個投票站已全部啟動，方便選民提早投票。他說，選民有三種方式投票，包括郵寄投票；通過投票箱和投票站投票；第三種就是11日5日選舉日當天到投票站投票。統計到本周一，洛縣選務局已收到大約90萬張郵寄選票和投票箱選票；另有大約4萬8500位選民在上周末前往投票中心提早投票。他表示，洛縣設立在各地共有79個選票處理中心，分區處理選民選票，其中工業市原Fry's改建的洛縣辦公室，也是本次大選洛縣最大的選票處理中心，共有將近800人在現場負責選票清點和核查。

根據洛縣2021年統計，洛杉磯縣的合格選民為614萬5200餘人，但登記選民為579萬3900餘人。Logan表示，離大選日最後一周，但從目前收到的選票數量看，本次大選提早投票的選民比往年多。

記者29日在工業市的選票處理中心看到，中心分為兩大區塊，一個是外圍點票區，負責選票的初期處理；另一個為保密區，有玻璃隔開，該區負責將開票數據輸入電腦系統。當天已有數百工作人員在外圍點票區工作，將一箱箱選票打開，檢查選票簽名；有簽名的選票放一邊，沒有簽名的放另外一邊；還有工作人員負責處理沒有簽名的廢票，以及抽查選票上的簽名是否與當事人檔案相符。Logan表示，目前只是處理審核選票簽名，並不會馬上計算選票。