天普市火災華人3死2傷 租客起爭執縱火謀殺

被熊熊大火吞噬的房子留下眾多痕跡，門框熏黑。（記者邵敏／攝影）

洛杉磯縣華人 聚居區天普 市（Temple City）10月27日發生重大縱火 案件，導致三死二傷，據悉死傷者全是華裔，其中一名死者是女子。嫌犯已被證實是64歲的張宣漢（Xuanhan Zhang，音譯），警方初步調查顯示，張宣漢因與室友發生個人糾紛，涉嫌縱火殺害同住出租屋的其他多名房客。

當局28日（周一）宣布，張宣漢因這起致命火災被捕，他被認為是三重謀殺案的嫌疑人。洛縣警局Hugo Reynaga警官指出，張宣漢用普通話告訴警探，他在與一名室友發生爭執後縱火，目前尚不清楚爭執的具體原因。這起重大火災已造成三名同住的室友死亡，另外兩人重傷搶救，據悉所有死傷者都是六七十歲的年長華人。

縱火案現場位於天普市Sultana大道6038號，靠近Garibaldi大道。警方稱，該房產上共有四棟建築，火災就發生在前屋。本報記者29日上午再次來到現場，距離火災發生已有兩天，但院子里仍然彌漫著一股濃濃的燒焦氣味。曾被熊熊大火吞噬的房子留下眾多痕跡，門框熏黑，正門台階上全是大火燃燒後的灰燼；四面墻壁上的玻璃窗燒裂，窗上多個大洞赫然眼前。有幾扇門、窗完全被燒毀，當局已用木板遮擋不讓外人進入。

根據現場觀察，此處房產上的四棟建築，前面兩幢，後面兩幢，火災就發生在其中一幢前屋。後院房客L女士表示，這里住著很多租戶，人員混雜，被大火燃燒的主屋共住六男一女，他們都是來自中國的老鄉。前屋與後屋之間有個大院子停著多輛汽車，不確定哪些車是死傷者留下的，哪些車屬於仍住在此處的其他房客。

現場院子里有好幾株果樹，樹上果實累累，院子四處種著華人喜歡的蔬菜，前院正門處擺著一張白色的桌子、五六張椅子。鄰居表示幾名年長華人常坐那裡，說著普通話大聲聊天。有媒體報導稱，經常有一些看似朋友的人聚在這里打麻將。但如今人去樓空。曾經發生在這里的種種細節，以及房客之間的糾紛如何會演變成一場縱火謀殺的慘案，人們猜測頗多，當局尚未公布更多細節。