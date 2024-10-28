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5習慣讓荷包慢性失血 每天買杯咖啡列禍首

編譯陳盈霖／即時報導
理財專家建議民眾停止每日購買咖啡的習慣，如此一來可省不少錢。（示意圖，取自Pexels網頁）
理財專家建議民眾停止每日購買咖啡的習慣，如此一來可省不少錢。（示意圖，取自Pexels網頁）

福斯電視台FOX 11報導，若想省錢，消費者應避免一些消費習慣。理財專家艾薩伊（Patty Ehsaei）（社群媒體上被稱為「禮儀公爵夫人」（Duchess of Decorum））分享美國人應停止的五大消費習慣，「每周只需節省十元，就能有更多儲蓄」。

避免每日購買咖啡

艾薩伊強調，美國人平均每人每年花2000元買咖啡，但自家泡咖啡，每天只需0.27元。「若用這筆錢進行投資，退休時可能擁有60萬元」她說。

停止每日買午餐

艾薩伊說，每天購買午餐的決定容易占用預算。「午餐大約花費15元，尤其是三明治。若自己準備午餐，每天只需五元。停止這項習慣，一年可省2400元，若將該筆錢用於投資，可能有70萬元回報。」

減少使用外送服務

儘管外送方便但價格昂貴。「當你叫外送時，價格增加了91%」艾薩伊說，「回家的路上可順便拿走所點的餐點，如此一來可省很多錢。」

停止依賴共乘服務

共乘服務如優步（Uber）、Lyft等是另一個常被忽視的開銷。艾薩伊說，人們每月在這類服務上花費約100元，一年下來多花1200元，若將這筆錢用於投資，退休時可能有36萬元。

消除從大宗貨品商店購物

受網紅推動的大宗購物潮也是個資金黑洞。「人們花900元到1000元購物，只為拍攝一個無用的影片，這是浪費。」

如何開始儲蓄

對那些省錢感到不知所措或懷疑者，艾薩伊提供建議「可從每周十元開始。」她也建議無法儲蓄者，可考慮從事副業創造額外收入。她還推薦Rocket Money應用程式，用於追蹤支出管理財務。

投資 儲蓄 咖啡

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