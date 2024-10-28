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南加波莫那市 新法嚴格規範街頭商販 11月18日起實施

波莫那訊
圖為波莫那市議會通過新法規，規範街頭商販活動。（居民Veronica提供）
圖為波莫那市議會通過新法規，規範街頭商販活動。（居民Veronica提供）

為促進市區秩序並保障公共安全，洛杉磯縣波莫那（Pomona）市議會最新通過多項限制街頭攤販的城市法規，將於11月18日起正式實施。

根據新規，街頭攤販在市區街頭銷售商品、食品，必須持有效的市府營業執照、街頭販賣許可證及洛杉磯縣公共衛生局的食品處理證書等。此外，攤販需遵守間隔及位置規定，避免阻礙行人通行或影響交通安全。市府表示，2022年一起造成多人傷亡的惡性交通事故，與街頭攤販有關；該案為部分新規的制定，提供參考。

市府強調，這些新措施不僅保障合法經營者的利益，亦有助改善市區衛生及治安環境。市內合法經營的商家，例如J&J's BBQ和Fish House的業者德雷珀（Joe Draper），對法規表示支持，認為對非法經營的攤販設立標準，是促進公平競爭的重要一步。

然而，部分反對者擔心法規將增加攤販經營難度，可能影響他們的生計。市民史密斯（Anissa Smith）在會議中表示，過於嚴格的規定或將攤販排除在當地經濟外，影響他們的生計及本地商業的多樣性。

為協助攤販適應新法規，市政府將投入1萬6000美元用於法規執行服務，加強執法人員的宣導和教育工作。市政府將提供線上及現場教育材料，並與衛生部門合作推廣資訊工作，幫助攤販了解申請許可的流程及新規定詳情。

自2019年以來，波莫那市已開出超過1000張攤販違規罰單，其中僅2024年初至今，就有300張，總罰款金額達48萬7000美元。市政府表示，將於11月18日開始嚴格實施新法規，並提醒攤販遵守相關規範以免面臨罰款。

洛杉磯

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