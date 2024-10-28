南加華人百萬住宅起火 3死2傷 64歲華男疑縱火被拘

傷者被警察救出火災現場。（Kevin官提供）

洛杉磯縣華人 聚居區天普市（Temple City）一幢居民住宅，10月27日（周日）發生致命火災。截至28日，已造成3死2傷的慘劇。根據鄰居提供的消息，這是一幢多人居住的出租屋，住在裡面的大部分是華人；當局宣布一名64歲華裔 男子涉嫌縱火 被拘留，案件原因仍在調查中。

（視頻來源：Kevin官提供／記者邵敏後製）

火災發生在27日下午4時49分左右，位於天普市Sultana大道6038號，靠近Garibaldi大道。根據華裔目擊者Kevin官提供給本報的視頻顯示，火海中的房屋濃煙滾滾，多名華人在警察的帶領下跑出房屋，其中包括婦女、兒童，一名女子懷裡抱著孩子衝出來。鄰居聚集在現場周圍，大部分人都在說中文，有人大聲叫喊，「還有一名女子在房間內」。現場緊張混亂。

火災發生時，住在附近的Kevin官剛好開車經過，因為朋友就住在起火民宅的隔壁，「我開始以為是朋友家起火，趕緊過去。」根據Kevin官的描述，房子當時冒著濃煙，透過窗戶可以看到屋內火勢正旺。一名60歲左右的華裔男站在屋外，剛從火災現場跑出來，「他光著上身，只穿一條內褲，後背皮膚有明顯燒傷痕跡」。

Kevin官回憶，鄰居撥打報警電話後，多部警車、消防車一分鐘左右就趕到現場。另一名60歲左右的華裔男子被警察從現場首先救出，「他的傷勢更嚴重，半邊臉已經燒焦，黑黑的，還在流血」。一名鄰居表示，火災發生時，她聽到有人恐懼尖叫哀嚎，並看到整個房子起火，熊熊烈火從窗戶冒出，兩名老人走出來，一人側身躺在地上，頭上有血，很快失去知覺，另一人皮膚看起來正在剝落，非常可怕。

火災現場是一幢獨立房，Zillow數據顯示，房價市值100多萬，兩房兩衛。但根據Kevin描述，這幢房子擁有前後屋，火災發生時，他站在門口的行車道上，看見後屋至少還有4人，「因為後屋沒有起火，住在裡面的人可能覺得安全，沒有跑出來」。不過後來的現場畫面顯示，幾名女子、兒童在警察幫助下，相繼離開現場。

一名64歲的華裔男子涉嫌縱火已被拘留。（記者邵敏／攝影） 案發第二天28日，現場仍被警戒線包圍，警方還在調查中。（記者邵敏／攝影）

兩名受傷的男子被迅速轉移到消防車內，因為不會英文，Kevin官負責幫助救護人員翻譯。他回憶，兩名從火災現場出來的男子，表現非常冷靜，其中一名男子指出，房裡還有一名女子，但當時火勢非常兇猛，窗戶已被燒裂，消防員無法再衝進去救人。大約半小時後，大火終於被撲滅，消防員在屋內找到三具成年男子的屍體，他們被證實因高溫窒息死亡。倖存男子提到的屋內女子是誰，是否生還，目前尚未確定。

當局消息指出，兩名男性傷者已被送往醫院救治，其中一人傷勢較重。洛縣警局表示，這起火災涉嫌人為縱火，兇殺科警探抵達現場調查，一名64歲的嫌疑男已被拘留。警官Hugo Reynaga指出，初步認為此人可能在房子裡縱火，他會說普通話，目前被確認為嫌疑人。關於縱火原因，截至發稿前，當局尚未公布更多消息，也沒有提供死傷者、嫌犯的具體信息。

火災現場位於安靜居民社區，周圍住著很多華人。一起火災造成3死2傷悲劇，人們議論紛紛，猜測其中原因，「我們希望盡快知道究竟是人為縱火還是不幸失火，如果是縱火，那就很可怕，當事人為什麼要這麼做？」