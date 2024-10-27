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華女未掛前車牌 一月被罰三次 原來加州法律有這規定

記者朱敏梓／洛杉磯即時報導
何女士表示，自己的車子沒有專門掛前車牌的位置，此前也一直無人提醒。（圖／受訪者提供）
何女士表示，自己的車子沒有專門掛前車牌的位置，此前也一直無人提醒。（圖／受訪者提供）

加州，不少車主對是否需要安裝前車牌感到疑惑，尤其是對一些未設置前車牌安裝位置的車型，如特斯拉；此外，一些車主出於美觀考量，也選擇不安裝前車牌。然而，這種行為實際上違反了法律規定。一位南加州華女最近就因為未安裝前車牌，在一個月內接連收到三張罰單，罰款金額從幾十元到上百元不等。

何女士此前購入一輛新的寶馬電動車。不久前，她將車子停在巴沙迪那市一處公共停車場停車後去用餐。返回時，她發現車上貼了一張191美元的罰單，理由是「未支付停車費並缺少前後車牌」。何女士對此感到疑惑，但友人告訴她加州並沒有強制安裝前車牌的規定，可能只是運氣不好而已，何女士便沒有深究，並繳納了罰款。

沒想到一周後她在馬里布又遇到相同情況，只是買杯飲料的時間，她再次收到一張罰單。這次的原因是「違反加州車輛法規（California Vehicle Code，CVC）第5200條」，罰金58美元。可沒等何女士處理完這張罰單，幾天後，她在將車停在家門口的街道時，又被路過的貼單員開出一張「未安裝前車牌」的罰單。

接連幾張罰單讓何女士鬱悶不已，經認真查詢後，何女士了解到，加州法律規定大多數在加州註冊的車輛必須安裝前後車牌，否則將面臨罰款。但她表示，當初購車時經銷商並未告知她這項法律規定。這種情況並非個例，有特斯拉車主在社交媒體上反映，自己曾被車商建議不要裝前車牌以保美觀，結果之後在商場停車時因未掛前車牌被罰197美元。另一位網友則提到車商曾特別提醒，如果不想掛前車牌就避免前往洛杉磯，因為當地執法嚴格。

有不少華人在社媒上提出疑惑，如果按照這條規定，路上80%的電車和超跑都沒有安裝前車牌，尤其是碳纖維的跑車，不能在車身上打孔，且許多品牌的電車也沒有設置可以掛車牌的前保險桿。

根據「加州車輛法規」第5200條的規定，大多數在加州登記的車輛必須安裝前後兩個車牌。如果車輛只裝一個後車牌而未裝前車牌，車主可能會面臨罰款。車牌必須安裝在車輛前後的特定位置，且要牢牢固定在車上。加州法律還要求車牌必須清晰可見，不得被遮擋或妨礙讀取車牌號碼，這包括任何裝飾框或透明蓋子，遮擋或模糊車牌也可能被罰款。

雖有明文規定，但這一法規在車主中仍存在「灰色地帶」。不少車主表示自己一直沒有掛前車牌但從未被罰，認為被罰與否與運氣有關。還有車主表示，執法人員通常不會對不掛前車牌這一行為單獨罰款，除非涉及其它違章行為。不過，也有網友提醒，很多地方都有警察專門檢查車輛是否安裝前車牌，因此不要抱僥倖心理。

何女士在馬里布收到的58美元罰單，罰款理由是未安裝前車牌。（圖／受訪者提供）
何女士在馬里布收到的58美元罰單，罰款理由是未安裝前車牌。（圖／受訪者提供）

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