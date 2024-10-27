南加「雌雄大盜」落網 作案50起專偷美妝產品

安大略男女竊盜被捕，警方繳獲大量美容品贓物。示意圖。（取自Pexels）

南加州 內陸安大略市一男一女嫌犯近日被捕，涉嫌在加州各地盜竊搶劫超過50起。警方繳獲被盜美妝產品贓物價值超過12萬元。

據河濱縣警方資訊，警方於10月24日在安大略市（Ontario）逮捕一男一女兩名嫌犯。兩人涉嫌在加州多個商家作案超過50起，竊取價值約12萬3000元的美妝產品。

警方表示，縣警局艾辛諾湖市分局（Lake Elsinore Sheriff Station）8月24日傍晚約6時接到報警，趕到一家美容用品店發案現場。員工說，一名男子和一名女子，假裝顧客在店內選取價值超過3000元的美容商品，沒有付款就離開了商店。後來警方確定兩名嫌犯分別是51歲的萊昂（Giovanni Munoz Leon）和32歲的埃蕾拉（Nury Herrera）。

警方表示，案發一個月後，兩名嫌犯再次來到同一家店，用相同作案手法，盜走價值2000元的美容商品。警方沒有透露被盜商家名字。

按照艾辛諾湖市分局打擊搶劫和入室盜竊案件執法小組的調查結論，這對男女嫌犯自2024年6月至10月，在加州範圍內總計作案超過50起，盜走商品總價值達12萬3000元。10月24日，巡邏警員在安大略市將兩人車子攔截，拘押兩名嫌犯。

警方隨後持搜查令對兩人位於安大略市的住處搜查，發現與美妝產品盜竊案的相關證據，還查獲了來自多家零售商 的被盜服裝。

嫌犯萊昂和埃蕾拉因涉嫌多項重大盜竊、組織零售盜竊及共謀犯罪被拘捕，送往內陸Cois Byrd Detention Center拘押。警方並未透露兩名嫌犯計畫如何處理被盜商品。有關案件詳細資訊，可聯絡艾辛諾湖市分局警官Noel，電話951-245-3300。