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銀髮樂齡展／福全健保：選擇適合華裔長者健保計劃

記者張宏/洛杉磯即時報導
福全健保的資深健保顧問Martina Lee主講「如何選擇一個適合華裔長者的健保計劃」。 （記者張宏/攝影）
福全健保的資深健保顧問Martina Lee主講「如何選擇一個適合華裔長者的健保計劃」。 （記者張宏/攝影）

在26日的「2024銀髮樂齡生活展」講座上，福全健保的資深健保顧問Martina Lee主講「如何選擇一個適合華裔長者的健保計劃」。

她表示，福全福利很好有口皆碑，從牙齒到各方面都包括，明年會針對慢性病患者，如糖尿病和心血管患者每月有120元補助，可買健康食品，增加了如德成行、香港超市等新的合作夥伴，讓大家買中藥買菜，更符合華人需求，更好利用福利。OTC計畫買維他命、健身及草藥每個季節都有福利和折扣。除此之外，還有18種疾病如貧血可參加長壽計畫，每月40元補助。明年會有很多藥變成第一二層級的藥，支出費用大幅減少。

福全會員現有2萬8000名，去年1萬2000名會員，增長幅度一倍有餘，主要是會員口口相傳推薦。尚未加入的朋友在12月7日之前都可到福全中心諮詢計畫轉換。福全有900個直接簽約的中醫師，且17秒就能接通客服電話，會員有任何問題都可以撥打。每次會員福利報告都建議大家積極參加，且會定期舉辦會員活動。福全在華人社區覆蓋日益增長，聖蓋博中心每天都非常忙碌，11月將有大型會員活動，講座抽獎和娛樂節目。

福全健保立基於南加州，關注社區文化傳統多樣性，提供西醫治療結合東方養生療法的醫療保健解決方案服務。完善的計劃與超過1萬5000個醫療服務提供者以及58間優質醫院合作，提供會員符合21世紀需求的卓越醫療服務。此外，福全健保有多國語言的醫師及專員，以提供會員更優質、便利的服務。

福全健保資深健保顧問Martina Lee（左）和幸運兒合影。（記者張宏/攝影）
福全健保資深健保顧問Martina Lee（左）和幸運兒合影。（記者張宏/攝影）
福全健保的資深健保顧問Martina Lee（右）為幸運兒頒獎。（記者張宏/攝影...
福全健保的資深健保顧問Martina Lee（右）為幸運兒頒獎。（記者張宏/攝影）

健保 福利 華人

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