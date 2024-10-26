抓住秋冬火鍋商機 好市多推頂級牛肉片

Costco新推出的火鍋牛肉片。（記者張庭瑜/攝影）

近日，Costco （好市多 ）推出全新印有中文字樣的火鍋牛肉片，吸引了不少消費者前往尋寶。這款牛肉片與以往的冷藏區火鍋肉片不同，讓不少華人 網友對這款產品展開一波熱議。

過去，Costco曾經在冷藏區推出標註「shabu shabu」的火鍋肉片，但有不少消費者反映這些肉片偏厚且硬，不適合直接涮火鍋。然而，這次推出的火鍋牛肉片則是來自加拿大的安格斯牛肉薄片，並擺放在冷凍區。相當適合涮鍋，不僅油花均勻，且煮後保持柔軟，深受消費者好評。

根據一些網友的評價，每盒約有36片，雖然煮後肉片縮水，但口感不錯，價格為每盒16盎司售價12.99元，適合直接火鍋料理。有網友分享創意吃法，因近期天氣炎熱，並未選擇直接涮火鍋，而是將肉片解凍後分成三等份製作牛丼。此外，也有網友建議，這款牛肉片配上Costco的甜洋蔥醃製，放置一段時間後爆炒風味更佳。