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世棒賽開打職籃賽登場 洛市啟動特別交管

記者張庭瑜/洛杉磯即時報導
洛杉磯市長貝斯召開記者會，宣布加強交通管理及公共安全的協調措施。（取材至abc7電視台）
洛杉磯市長貝斯召開記者會，宣布加強交通管理及公共安全的協調措施。（取材至abc7電視台）

道奇隊睽違42年再度與紐約洋基隊在世界大賽交手，首戰周五晚在道奇主場開打。當天洛城還有多場體育賽事與演唱會，預料將引發嚴重交通堵塞。市長貝斯24日宣布啟動緊急應變機制，呼籲民眾改搭大眾運輸。

本周末洛城體育賽事連番上演，除了周五晚道奇體育場的世界大賽，同晚湖人隊在Crypto.com球場迎戰太陽隊，南加州大學特洛伊隊（USC Trojans）也將在洛杉磯體育館（Los Angeles Memorial Coliseum）對陣新澤西州羅格斯大學（Rutgers University）。英格伍(Inglewood)方面，則有羅斯福高中（Theodore Roosevelt High School）和加菲爾德高中（James A. Garfield High School）在SoFi 體育場進行東洛杉磯經典橄欖球賽，弗洛伊德（Pink Floyd）成員吉爾莫（David Gilmour）也將於Intuit Dome舉辦音樂會，讓該區交通壓力陡增。

市府三級應變總動員 為確保活動順利，貝斯宣布啟動三級應變機制：除了加派警力維安，交通部將在主要路口部署逾百名戴白手套的交通指揮官疏導車潮。警方也將協助處理交通，消防局則派遣急救人員待命。

交通局長科爾內霍（Laura Rubio-Cornejo）表示，工程師已規畫特別疏散計畫，包括道奇體育場快速車道、場館進出的可變換方向車道，並避免影響住宅區交通。「我們的目標是讓所有人都能安全又順暢地到達目的地。」她呼籲開車民眾務必遵守交通指揮，注意大量行人、自行車和公共運輸工具。

Metro將在A、B/D和E線加開班次紓解車潮。執行長威金斯（Stephanie Wiggins）特別呼籲球迷從聯合車站搭乘道奇接駁專線。紀念道奇傳奇投手巴倫蘇埃拉日前辭世，該專線已改名為34號線，紀念其球衣背號。

「賽事門票雖已售罄，但仍有轉售管道。」道奇隊發言人提醒有意觀賽的球迷把握機會。洛市代理警察局長崔明哲（Dominic Choi）也呼籲：「我們希望這屆世界大賽成為所有人難忘的體驗，讓我們攜手打造一個充滿活力且安全的周末。」

因應世界職業棒球大賽等大型活動可能帶來的交通壓力，洛杉磯市政府各部門嚴正以待，全...
因應世界職業棒球大賽等大型活動可能帶來的交通壓力，洛杉磯市政府各部門嚴正以待，全面加強交通管理及公共安全措施。（取材至abc7電視台）

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