我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國籲伊朗「停止反擊以色列」 終結交火循環

男主內女主外 華爾街女性背後有「家庭煮夫」付出

洛杉磯縣122個投票中心本周六全面開放

記者楊青/洛杉磯即時報導
洛杉磯縣122個投票中心將從26日本周六全面啓動，接受民眾親自前往投票。中心開放時間為每天上午10時至晚上7時，大選日11月5日開放時間為上午7時至晚上8時。（記者楊青/攝影）
洛杉磯縣122個投票中心將從26日本周六全面啓動，接受民眾親自前往投票。中心開放時間為每天上午10時至晚上7時，大選日11月5日開放時間為上午7時至晚上8時。（記者楊青/攝影）

洛杉磯縣選務局25日表示，遍佈整個洛縣的122個投票中心（Vote Centers）將從26日本周六啟動，接受民眾親自前往投票。中心開放時間為每天上午10時至晚上7時，大選日11月5日開放時間為上午7時至晚上8時，選民可以選擇使用投票中心的投票機投票，也可以將選票投入投票中心門前的投票箱中，形同郵寄選票。

洛杉磯縣選務局25日公佈的選舉投票注意事項中，明確《加州選舉法》「禁止詢問選民的投票資格」。

洛縣選務局25日同時公佈了所有投票中心的完整清單和地圖，民眾可上網查詢離自己最近的投票中心：LOCATOR.LAVOTE.GO。

洛縣選務局媒體負責人Mike Sanchez表示，洛縣選民近日還會收到一張明信片，上面列出最後11天距離其住所最近的投票中心地址，方便民眾提早投票。

洛縣選務局長Dean C. Logan表示，本次選舉投票範圍廣泛，除總統和副總統外，還有聯邦、加州和地方的民選職位和提案，他呼籲選民仔細審查和填寫選票，鼓勵提早投票。他表示，錯過選民登記截止日期（10月21日）的合格選民，他們目前將不會收到郵寄選票，但仍然可以投票，辦法是從10月26日星期六開始，訪問洛縣任何投票中心，填寫選民登記表成為合法選民，仍可在本次選舉中投票。他表示，投票中心有18種不同語言的翻譯版本供選民登記使用，英語以外語言選民也可致電800-815-2666（選3）獲得遲到的選民登記資訊。

洛縣選務局也再次重申，根據《加州選舉法》，相關違法行為將導致違者可導致罰款和/或入獄。包括：在排隊投票人附近或投票站、路邊投票或投票箱入口100英尺範圍內，禁止要求任何投票支持或反對任何候選人或提案；禁止向別人顯示候選人姓名圖像或標志；禁止在任何選票箱的通道或附近徘徊和長時間停留。

禁止在任何投票點、投票中心或投票箱附近提供支持或反對任何候選人或提案的任何資料或音像；禁止在投票場所散發任何公投、罷免或候選人提名的請願書；禁止散佈、展示或穿著任何包含候選人姓名、圖像、標誌和/或支持或反對任何候選人或提案服裝（帽子、襯衫、標誌、鈕扣、貼紙）。

洛杉磯縣122個投票中心將從26日本周六全面啓動，接受民眾親自前往投票。開放時間...
洛杉磯縣122個投票中心將從26日本周六全面啓動，接受民眾親自前往投票。開放時間為每天上午10時至晚上7時，大選日11月5日開放時間為上午7時至晚上8時。（記者楊青/攝影）
洛杉磯縣122個投票中心將從26日本周六全面啓動，接受民眾親自前往投票。圖爲各地...
洛杉磯縣122個投票中心將從26日本周六全面啓動，接受民眾親自前往投票。圖爲各地投票中心數量和位置示意圖。（洛縣選務局提供）

投票 洛縣 選民登記

上一則

追思1871年華埠屠殺罹難者 華美博物館燭光守夜

下一則

世棒賽開打職籃賽登場 洛市啟動特別交管

延伸閱讀

灣區過橋費喊漲 若提案通過2030年可能漲至11.5元

灣區過橋費喊漲 若提案通過2030年可能漲至11.5元
A、B、G、F、L、K…11月大選涉及多項金山華埠關鍵提案

A、B、G、F、L、K…11月大選涉及多項金山華埠關鍵提案
加州十大公投 四提案大幅領先

加州十大公投 四提案大幅領先
大谷翔平效應持續發燒 洛今年迎來23萬日本客

大谷翔平效應持續發燒 洛今年迎來23萬日本客
洛縣選務局 否認聖市選票翻譯有誤

洛縣選務局 否認聖市選票翻譯有誤
防走失 洛杉磯縣免費提供失智症等患者定位手環

防走失 洛杉磯縣免費提供失智症等患者定位手環

熱門新聞

好市多是購買零食的好去處，提供種類豐富、量大的零食，健康又美味。（世說新聞團隊製作）

好市多好幾款健康零食 營養師也稱讚

2024-10-22 23:38
蒙洛公園市警局的Model Y警車。（蒙洛公園警局）

買特斯拉當警車 加州警吐槽中看不中用

2024-10-22 20:54
CDC 在今年的調查中發現的最髒遊輪是Hapag-Lloyd Cruises 運營的Hanseatic Inspiration。（示意圖取自Pexels）

CDC遊輪衛生檢查 「最髒遊輪」上有蛆、鳥屍...

2024-10-22 15:11
要讓好市多會員「最佳化」，民眾可上costco.com尋找最佳優惠。（好市多官網截圖）

好市多會員每月這麼做 可省更多錢

2024-10-20 19:42
31--華人換匯，收款成功後中國帳戶卻被封。（取自Pexels網頁）

在美華人美金兌人民幣 收款成功後中國帳戶被封

2024-10-24 20:31
顧客兩次吃了烤雞都生病，猜測放在塑料袋裡滋生細菌。（抖音號@thejacked.gentleman）

好市多烤雞滋生細菌致生病？原因可能出在這

2024-10-21 18:27

超人氣

更多 >
22歲華裔留學生藏新生兒於麥片盒 謀殺罪名成立

22歲華裔留學生藏新生兒於麥片盒 謀殺罪名成立
70歲退休族擁20萬現金 財務顧問建議4生財方式

70歲退休族擁20萬現金 財務顧問建議4生財方式
新研究：美國飲用水含砷問題 威脅數百萬人心臟健康

新研究：美國飲用水含砷問題 威脅數百萬人心臟健康
5.6萬人說讚的除草神器 省去背痛、關節痛煩惱

5.6萬人說讚的除草神器 省去背痛、關節痛煩惱
領養來美數十年 數萬人無美國籍「非法居留」恐遭驅逐

領養來美數十年 數萬人無美國籍「非法居留」恐遭驅逐