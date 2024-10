追思1871年華埠屠殺罹難者 華美博物館燭光守夜

華美博物館組織方、民選官員及社區領袖合影(記者沈瑋╱攝影)

華美博物館 於24日晚舉行1871年華埠大屠殺悼念活動,以花圈、燭光遊行、敲頌缽等方式緬懷18名罹難者。該紀念儀式自2010年起每年舉行,現場約有百名市民參加,並進行了網路直播。

153年前,約500名暴徒在華美博物館現址外無差別襲擊華人,並大肆掠奪房屋和商舖,造成包括一名男童在內的18名華人喪生。儘管有八名施暴者被定罪,但判決在一年後被推翻,正義未能得到伸張。

聯邦眾議員趙美心(Judy Chu)在致辭中回顧了這一段慘痛歷史,並指出這場悲劇是美國歷史上規模最大的私刑之一,但卻鮮為人知。她強調,無論在現代或過去,對於任何形式的種族偏見和排外行為都應保持警惕。在新冠疫情期間,亞裔 社區成為替罪羊,自2020年以來發生了超過1萬1500起針對亞裔的仇恨事件。她呼籲族群間攜手並肩,確保不再有人因身份背景遭歧視或迫害。

加州 眾議員方樹強(Mike Fong)表示,華埠大屠殺事件提醒人們必須正視無知、偏見、暴力所帶來的危害,並且不讓歷史重演。他提出的AB 1354號法案,去年已由州長簽署,將亞裔美國人及太平洋島民的歷史納入加州K-12教育課程,幫助年輕一代了解亞太裔社區對加州及全國的貢獻。

洛杉磯市長貝斯(Karen Bass)強調,當前仍有政客利用排外政策作為競選核心議題,但洛杉磯不容任何仇恨、偏見和暴力行為。她會堅定地與亞太裔社區團結一致,共同建設一個充滿關愛和包容的城市。

非營利組織Community Build Inc的總裁兼執行長Robert Sausedo宣讀了18名罹難者的名字。華美博物館之友董事會主席阮桂銘博士(Dr. Gay Q. Yuen)指出,這些名字來自英文報紙和法院紀錄,可能僅是綽號、名或姓,無法準確還原罹難者真實身份,這種「死無名」在傳統華人文化中是一大悲哀。她呼籲尊重這些名字,認識這段歷史的沉重意義。