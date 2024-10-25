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追思1871年華埠屠殺罹難者 華美博物館燭光守夜

記者沈瑋╱洛杉磯即時報導
華美博物館組織方、民選官員及社區領袖合影（記者沈瑋╱攝影）
華美博物館組織方、民選官員及社區領袖合影（記者沈瑋╱攝影）

華美博物館於24日晚舉行1871年華埠大屠殺悼念活動，以花圈、燭光遊行、敲頌缽等方式緬懷18名罹難者。該紀念儀式自2010年起每年舉行，現場約有百名市民參加，並進行了網路直播。

153年前，約500名暴徒在華美博物館現址外無差別襲擊華人，並大肆掠奪房屋和商舖，造成包括一名男童在內的18名華人喪生。儘管有八名施暴者被定罪，但判決在一年後被推翻，正義未能得到伸張。

聯邦眾議員趙美心（Judy Chu）在致辭中回顧了這一段慘痛歷史，並指出這場悲劇是美國歷史上規模最大的私刑之一，但卻鮮為人知。她強調，無論在現代或過去，對於任何形式的種族偏見和排外行為都應保持警惕。在新冠疫情期間，亞裔社區成為替罪羊，自2020年以來發生了超過1萬1500起針對亞裔的仇恨事件。她呼籲族群間攜手並肩，確保不再有人因身份背景遭歧視或迫害。

加州眾議員方樹強（Mike Fong）表示，華埠大屠殺事件提醒人們必須正視無知、偏見、暴力所帶來的危害，並且不讓歷史重演。他提出的AB 1354號法案，去年已由州長簽署，將亞裔美國人及太平洋島民的歷史納入加州K-12教育課程，幫助年輕一代了解亞太裔社區對加州及全國的貢獻。

洛杉磯市長貝斯（Karen Bass）強調，當前仍有政客利用排外政策作為競選核心議題，但洛杉磯不容任何仇恨、偏見和暴力行為。她會堅定地與亞太裔社區團結一致，共同建設一個充滿關愛和包容的城市。

非營利組織Community Build Inc的總裁兼執行長Robert Sausedo宣讀了18名罹難者的名字。華美博物館之友董事會主席阮桂銘博士（Dr. Gay Q. Yuen）指出，這些名字來自英文報紙和法院紀錄，可能僅是綽號、名或姓，無法準確還原罹難者真實身份，這種「死無名」在傳統華人文化中是一大悲哀。她呼籲尊重這些名字，認識這段歷史的沉重意義。

憑藉《從竊竊私語到集會吶喊：陳果仁被殺》（From a Whisper to a Rallying Cry: The Killing of Vincent Chin）一書獲獎的作家Paula Yoo，受邀發表演說討論美國社會中的種族暴力與歧視問題。此外，活動上還播放了作曲家、鋼琴家王宗賢（Nathan Wang）創作的組曲「永誌不忘：1871」（Never Forget: 1871）。華美博物館館長張耀龍（Michael Truong）主持了紀念活動，感謝所有講者和工作人員的支持，並表示紀念此歷史是為推動一個無仇恨、無恐懼的和諧未來。

阮桂銘博士（右一）在大屠殺紀念銘牌前再次宣讀所有罹難者的名字（記者沈瑋╱攝影）
阮桂銘博士（右一）在大屠殺紀念銘牌前再次宣讀所有罹難者的名字（記者沈瑋╱攝影）
加州眾議員方樹強致辭（記者沈瑋╱攝影）
加州眾議員方樹強致辭（記者沈瑋╱攝影）
市長貝斯致辭（記者沈瑋╱攝影）
市長貝斯致辭（記者沈瑋╱攝影）
華美博物館館長張耀龍主持紀念活動
華美博物館館長張耀龍主持紀念活動
阮桂銘博士（右一）帶領參與者追思罹難者（記者沈瑋╱攝影）
阮桂銘博士（右一）帶領參與者追思罹難者（記者沈瑋╱攝影）
參與者秉燭遊行（記者沈瑋╱攝影）
參與者秉燭遊行（記者沈瑋╱攝影）
參與者為罹難者默哀祈福（記者沈瑋╱攝影）
參與者為罹難者默哀祈福（記者沈瑋╱攝影）
現場參與者聆聽王宗賢創作的組曲「永誌不忘：1871」（記者沈瑋╱攝影）
現場參與者聆聽王宗賢創作的組曲「永誌不忘：1871」（記者沈瑋╱攝影）
聯邦眾議員趙美心致辭（記者沈瑋╱攝影）
聯邦眾議員趙美心致辭（記者沈瑋╱攝影）
獲獎作家Paula Yoo演講（記者沈瑋╱攝影）
獲獎作家Paula Yoo演講（記者沈瑋╱攝影）
Robert Sausedo（右一）宣讀罹難者的名字，帶領現場參與者為他們祈求安...
Robert Sausedo（右一）宣讀罹難者的名字，帶領現場參與者為他們祈求安息（記者沈瑋╱攝影）

博物館 加州 亞裔

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