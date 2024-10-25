河濱2女被捕 涉350萬COVID-19紓困金欺詐

河濱2女子涉嫌疫情紓困金欺詐被捕示意圖。（KTLA提供）

聯邦官員最新宣布，南加內陸河濱縣兩名女子24日被捕，她們涉嫌參與COVID-19企業紓困金詐欺 。2024年初，二人因多項相關指控面臨起訴。

35歲的科洛那（Corona）居民威廉姆絲（Vanessa M. Williams）和34歲的莫瑞諾谷（Moreno Valley）居民瑪塔（Denise Mata）於24日被捕，並於當天午後過堂。兩被告對所有指控均表示不認罪，隨後以保釋金一萬元獲釋，定於12月16日出庭。

根據大陪審團起訴書，這起紓困金欺詐案屬於團夥作案。執法單位還在追捕另外兩名涉案男子，他們是32歲的奈頓（Daryl D. Knighten Jr.）和33歲的霍阿林（Mikhail G. Hoalim）。據指控，四名案犯組成團夥，在疫情期間提交了多項虛假貸款 申請，非法獲取疫情紓困金。

起訴書稱，被告涉嫌向銀行和小企業管理局提供虛假信息及不實陳述，以獲得薪資保護計畫（PPP）貸款批准。這些貸款本來是為了幫助受疫情影響的企業紓解財務困難。然而，在獲得貸款後，被告及其家人和朋友涉嫌將資金用於不符合PPP規定用途，肆意揮霍。

在具體指控方面，被告威廉姆絲面臨九項電信詐欺罪，被告瑪塔則被控十項電信詐欺罪和一項嚴重身分詐欺罪，瑪塔在詐欺過程中未經允許使用他人社會安全號碼和個人身分資訊。司法部表示，這項團夥詐欺計畫總計造成約350萬元的損失。