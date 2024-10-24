我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約法拉盛109分局擬設衛星分局 增70警員確保安全

WNBA紐約自由人冠軍遊行 熱滾滾

在美華人美金兌人民幣 收款成功後中國帳戶被封

記者邵敏／洛杉磯即時報導
31--華人換匯，收款成功後中國帳戶卻被封。（取自Pexels網頁）
31--華人換匯，收款成功後中國帳戶卻被封。（取自Pexels網頁）

在美華人為圖方便經常通過各種方式私下換匯，或與相識的朋友交換美金、人民幣；或在網上、社群媒體與陌生人換匯，事實上，這些過程充滿風險。最近一些新型案例顯示，華人在中國的帳戶已經收到換匯的錢，但很快就被警方凍結，因為涉嫌接收詐騙贓款。

中國駐美大使館日前發布一則公告，提醒華人警惕新型的換匯詐騙陷阱，並分享多起具體案例，為保護當事人隱私，大使館沒有透露被害人的具體姓名。其中一個案例顯示，在美華人王某因為遠在中國的家人急需用錢，就想把手中持有的美金兌換成人民幣，再轉帳給家人救急。恰巧此時，網友小C表示需要美金，兩人約定直接換匯交易。

小C當時稱，自己在中國的銀行卡月度轉帳額度已滿，將請朋友協助轉帳。當事人王某表示同意，並將美金轉至小C提供的帳戶。不久，王某的家人果然收到中國不同省市轉來的兩筆人民幣匯款，一切看上去似乎都很順利。但讓王某沒有想到的是，不到半天時間，家人在中國的收款帳戶就被緊急凍結。

另外一則案例非常相似，華人李某赴美參加商品展覽會，會後，他在當地找到一個買家，試圖交易尚未售出的貨品。兩人見面交貨後，對方同樣稱自己在中國的銀行卡轉帳額度已滿，將請朋友幫忙轉帳。當事人李某陸續收到數筆匯款，但到帳後的第二天，他在中國的銀行帳戶就被凍結。

這兩起案例與此前的一些換匯詐騙有所不同，前期換匯交易已成功，但收款帳戶很快被凍結，案件查詢得知，其帳戶竟然涉及接收詐騙贓款。當事人面臨的後果，不僅換匯被騙的錢財很難追回，自己還要接受警方進一步調查。

中國駐美大使館指出，根據華人的反映，類似案件並不少見，私下換匯詐騙團夥流竄作案。他們通常通過網絡尋找需要換匯的被害人，並以繳納學費、生活費等需要兌換美元。受害人被騙後導致帳戶凍結，影響正常生活、經商等，帶來極大不便。使領館提醒在美華人，切勿私下換匯，與陌生人發生轉帳交易時提高警惕。

華人 大使館 社群媒體

上一則

劉令淳有望成為爾灣首位華裔女議員

下一則

特斯拉Cyber​​truck真的防彈嗎？有人開槍實測

延伸閱讀

Zelle轉帳方便快速「一去不回」慎防7種詐騙

Zelle轉帳方便快速「一去不回」慎防7種詐騙
日落公園華人「祈福黨」猖獗 慎防捐贈詐騙

日落公園華人「祈福黨」猖獗 慎防捐贈詐騙
裸照、身分證、轉帳紀錄實錘嫖娼？ 易建聯超24小時「不解釋」

裸照、身分證、轉帳紀錄實錘嫖娼？ 易建聯超24小時「不解釋」

雲南女假扮閨密網戀的「英國男友」 詐財12年

雲南女假扮閨密網戀的「英國男友」 詐財12年
滬深兩市35分鐘破兆創紀錄 網：進入「武則天守寡」階段

滬深兩市35分鐘破兆創紀錄 網：進入「武則天守寡」階段
詐騙ing／冒名詐騙激增 「我是政府人員…」騙走13億

詐騙ing／冒名詐騙激增 「我是政府人員…」騙走13億

熱門新聞

蒙洛公園市警局的Model Y警車。（蒙洛公園警局）

買特斯拉當警車 加州警吐槽中看不中用

2024-10-22 20:54
CDC 在今年的調查中發現的最髒遊輪是Hapag-Lloyd Cruises 運營的Hanseatic Inspiration。（示意圖取自Pexels）

CDC遊輪衛生檢查 「最髒遊輪」上有蛆、鳥屍...

2024-10-22 15:11
要讓好市多會員「最佳化」，民眾可上costco.com尋找最佳優惠。（好市多官網截圖）

好市多會員每月這麼做 可省更多錢

2024-10-20 19:42
好市多是購買零食的好去處，提供種類豐富、量大的零食，健康又美味。（世說新聞團隊製作）

好市多好幾款健康零食 營養師也稱讚

2024-10-22 23:38
顧客兩次吃了烤雞都生病，猜測放在塑料袋裡滋生細菌。（抖音號@thejacked.gentleman）

好市多烤雞滋生細菌致生病？原因可能出在這

2024-10-21 18:27
知名食品安全專家批評Kellogg's旗下的Froot Loops麥片為全美「最差早餐麥片」。(示意圖取自Pexels)

被指「全美最差麥片」被指含多國禁用成分

2024-10-21 13:35

超人氣

更多 >
花椰菜為何該買先切好的 烹飪專家這麼說

花椰菜為何該買先切好的 烹飪專家這麼說
12星座2025年「工作運」排行 天蠍迎來改變、他迎來人生關鍵

12星座2025年「工作運」排行 天蠍迎來改變、他迎來人生關鍵
賀錦麗上CNN 答非所問閃爍其詞…自家人也挺不下去

賀錦麗上CNN 答非所問閃爍其詞…自家人也挺不下去
餐廳菜單上這些食物 廚師說他們絕不「踩雷」

餐廳菜單上這些食物 廚師說他們絕不「踩雷」
庭院種植這5種樹 可提升房產價值

庭院種植這5種樹 可提升房產價值