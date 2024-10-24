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大谷翔平效應 今年23萬日本客訪洛杉磯

洛杉磯訊
大谷翔平效應發威！23萬日本觀光客今年湧入洛杉磯看球，推升日本成為洛城第五大客源市場。（取材至abc7電視台）
大谷翔平效應發威！23萬日本觀光客今年湧入洛杉磯看球，推升日本成為洛城第五大客源市場。（取材至abc7電視台）

「大谷效應」威力驚人！道奇隊距離世界大賽冠軍還有四場硬仗，但今年已吸引23萬名日本遊客造訪洛杉磯，為洛杉磯帶來可觀商機。洛杉磯旅遊局執行長卡茲（Bill Karz）指出，這股「大谷熱」仍持續發燒。

「大谷效應確實存在」，卡茲表示，許多日本民眾對於這位家鄉出身的超級巨星依然保持高度熱忱，許多球迷更是不惜遠渡重洋，只為一睹大谷翔平的比賽。「我們知道，80%到90%從日本前往洛杉磯的旅客都會觀看道奇隊的比賽。」

洛杉磯旅遊局預估，日本將成為今年洛杉磯的第五大海外旅遊市場。位於小東京區的宮古酒店（Miyako Hotel）見證了這股日本觀光熱潮，尤其酒店外牆上的巨型大谷壁畫自年初揭幕以來，已成為社群媒體上熱門打卡景點。許多遊客都會來此拍照留念，讓這座酒店更具吸引力。

道奇體育場也看準這股日本球迷熱潮，增加了日文導覽團的頻次，每周開放八次，以應對日益增長的需求。雖然飛來洛杉磯看比賽的費用不菲，但對不少日本球迷來說並非障礙。宮古酒店的銷售經理小山（Risa Oyama）表示：「儘管票價、住宿等費用很高，但大家還是願意前來，只為親眼目睹大谷翔平的精彩表現。」

來自日本的鈴木洋平便是眾多球迷之一，他專程飛越重洋觀看上周日的重要賽事。「我從日本來這裡看他擊球，他擊出了兩支安打，我真的很驚訝，他做得很好，太棒了！」

根據美聯社報導，隨著道奇隊邁向世界職棒大賽，日本國內的電視收視率屢創新高。道奇隊與紐約洋基隊的第一場比賽將於本周五晚上在美國舉行，日本時間周六早上轉播。

日本 洛杉磯 道奇

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