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好市多並無中文客服熱線 詐騙者以假亂真糾纏不休

本報記者╱洛杉磯即時報導
接連幾通來電顯示為好市多的詐騙電話（沈小姐提供）
接連幾通來電顯示為好市多的詐騙電話（沈小姐提供）

近日，家住蒙市的沈小姐接到一通顯示來自好市多Costco）的電話，對方自稱是該公司的中文客服。後經好市多真正的客服確認，好市多並無中文客服，此來電應為詐騙。

接到來電時，沈小姐當即表示自己並非好市多會員，這通電話必然是詐騙，隨即掛斷。然而對方並未就此作罷，再度撥打，確認沈小姐的姓名並報出她的住址，並聲稱10月5日有一筆訂單出現問題，對方表示要幫助解決未收到貨的情況。

儘管沈小姐一再聲明自己從未下單，且對方提供的地址錯誤（舊地址），甚至郵件地址也非本人（網路購物的電郵），對方依然堅稱「這邊顯示就是妳下單的」，並質問「妳確定這不會影響到妳嗎？」沈小姐再次掛斷電話。

然而，對方仍不死心，第三次打來重複相同的說辭。沈小姐無奈之下轉用英語應對，對方在聽到英文後，迅速掛斷，且未再打來。

然而，事件還是沒完。當晚沈小姐的電子郵箱突然收到一封疑似來自好市多的電郵，內含六位數驗證碼。為確認真偽，她撥打了好市多客服電話（1-800-774-2678），客服人員確認好市多並無中文客服熱線，並指出，此類郵件可能是因忘記帳號密碼後請求重設時自動發送，但建議不要點擊郵件中的任何鏈接。

沈小姐隨後回想起數年前曾在好市多網站上註冊過帳號，但從未加入會員，也未進行購物。由於擔心詐騙者或許嘗試以其電郵地址登入操作，她立刻修改了帳號密碼。

好市多官方網站上早已列出多種常見詐騙手法，其中包括冒充「好市多中國會員服務」的詐騙電話。詐騙者通常掌握受害者的姓名、地址和電話號碼，試圖讓受害者相信有人以其名義在中國開設了帳戶，並捏造該帳戶涉及詐騙行為，聲稱警方已介入調查。詐騙者甚至提供中文服務，以博取信任，讓受害者落入圈套。

此前本報也報導過「好市多中文客服」的詐騙，詐騙者不僅詢問消費者對好市多「增設中文服務」的看法，還假裝關心其網購體驗。提醒讀者切勿輕信此類「中文客服」來電，保護好個人資訊。

冒充「好市多中國會員服務」的有關說明（截自好市多官網）
冒充「好市多中國會員服務」的有關說明（截自好市多官網）

好市多 Costco

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