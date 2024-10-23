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洛縣年度教育總監驚喜揭曉 她實至名歸

記者劉子為/阿罕布拉即時報導
洛杉磯縣教育局局長杜蘭多博士（左）為阿罕布拉聯合學區教育總監哈拉米歐博士（右）頒發「洛杉磯縣年度教育總監獎」。（記者劉子為/攝影）
洛杉磯縣教育局局長杜蘭多博士（左）為阿罕布拉聯合學區教育總監哈拉米歐博士（右）頒發「洛杉磯縣年度教育總監獎」。（記者劉子為/攝影）

阿罕布拉聯合學區（AUSD）教育總監哈拉米歐博士（Dr. Denise Jaramillo）榮獲2024年「洛杉磯縣年度教育總監獎」，此獎項表彰她在領導力、學生成功以及推動正向包容性學習環境方面的卓越貢獻。10月23日早，洛杉磯縣教育局局長杜蘭多博士（Dr. Debra Duardo）在阿罕布拉聯合學區內部會議上驚喜現身為哈拉米歐頒發殊榮。

哈拉米歐曾就讀於阿罕布拉聯合學區的Mark Keppel高中，如今成為該學區的教育總監，服務長達37年，以同理心、公平性和對每位學生潛力的信念，持續帶領學區前進。 在她的領導下，阿罕布拉聯合學區通過創新解決方案及與工會的良好合作，專注於提升學生的福祉。面對新冠疫情，她優先關注教職員和學生的需求，並促進社區的凝聚力。她與社區組織和領袖合作，為學生提供餐食和移動無線網路，並通過移動巴士為學區內教職員和學生提供新冠疫苗接種。

哈拉米歐博士積極推動學區在公平性、包容性及學生參與方面的發展。她在2023-24學年促成了教委會學生成員的加入及學生諮詢委員會的成立，確保學生在學區決策中發揮作用。她親自指導學生參與領導崗位，鼓勵他們與學區領導及社區代表進行有意義的對話。此外，她還推動校區公平小組的建立，並促進學區與社區組織的合作。

杜蘭多局長表示，「哈拉米歐博士是一位真正的遠見者，她將阿罕布拉聯合學區轉變為一個蓬勃發展的學區。她在每一次挑戰中展現出專業知識、同理心和前瞻性解決方案。她全心致力於讓所有學生和教職員感受到重視與支持，這種奉獻精神令人敬佩。」 哈拉米歐博士的成就還獲得了各界的肯定，包括阿罕布拉教育基金會、阿罕布拉拉美裔協會、聯邦眾議員趙美心（Judy Chu）及加州學區管理協會（ACSA）第15區的表彰。

「我對這份榮譽無比感激與謙卑，真正反映了阿罕布拉聯合學區社群中無數人共同的努力和奉獻，」哈拉米歐表示，她在接受這項驚喜表彰時感到非常震驚。「我每天都與一支專注於學生、家庭和教職員福祉的優秀團隊合作。在他們的協作、創新及對教育公平的承諾下，我們正攜手為每一位學生打造積極且包容的學習環境。」

「洛杉磯縣年度教育總監獎」由洛杉磯縣教育局於2017年設立，旨在表彰在學習領導力、溝通卓越及社區參與方面表現突出的教育總監。哈拉米歐博士將於11月7日在長堤的女王瑪麗號（Queen Mary）舉行的「洛杉磯縣教育慶典」及「教育總監專業協作會議」上接受表彰。

阿罕布拉聯合學區、洛杉磯縣教育局的眾員工一同慶祝哈拉米歐博士膺選年度教育總監。（...
阿罕布拉聯合學區、洛杉磯縣教育局的眾員工一同慶祝哈拉米歐博士膺選年度教育總監。（記者劉子為/攝影）

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