上個月加州這些地區房價中位數 都低於40萬元

三一縣的獨棟屋中位價加州最低。圖為示意圖。（本報資料照片）

加州 房地產經紀人協會（California Association of Realtors）的最新統計發現，2024年9月房價中位數為86萬8150元，低於8月的88萬8740元。但整體來說，與2023年9月相比，中位價還是提高了2.9%。

協會指出，銷售量過去幾個月出現明顯下滑，達到九個月以來的新低。協會的聲明指出，經濟前景的不確定，加上房貸利率 降低的觀望心態，買氣因而減少。因此，銷售量連續兩個月下跌，達到今年以來的新低。

協會表示，房貸利率起起落落，觀望不一定是最好的策略。Zillow指出，加州30年期房貸利率10月21日為6.28%。

基於房屋價格未來幾個月可望持續降低，協會認為，買家進場的好時機可能來臨。至於房價最低的十縣為：

1．北加 三一縣（Trinity County）：獨棟屋中位價27萬4500元。

2．北加拉森縣（Lassen County）：獨棟屋中位價26萬5000元。

3．北加西斯邱縣（Siskiyou County）：獨棟屋中位價29萬元。

4・北加特哈瑪縣（Tehama County）：獨棟屋中位價32萬元。

5・中谷瑪利波薩縣（Mariposa County）：獨棟屋中位價32萬2500元。

6・北加雷克縣（Lake County）：獨棟屋中位價33萬5000元。

7・中谷格倫縣（Glenn County）：獨棟屋中位價34萬8000元。

8・中谷杜倫姆縣（Tuolumne County）：獨棟屋中位價35萬7500元。

9・北加德諾特縣（Del Norte County）：獨棟屋中位價37萬元。

10・北加沙斯塔縣（Shasta County）：獨棟屋中位價37萬4500元。

最貴的五縣：

1・聖馬刁縣（San Mateo County）：210萬元。

2・聖塔克拉拉縣（Santa Clara County）：192萬7500元。

3・馬連縣（Marin County）：175萬元。

4・舊金山：162萬5000元。

5・橙縣：139萬7450元。

加州最貴的住宅幾乎都在灣區，住宅售價9月超過200萬元；南加同月中位價為85萬元。