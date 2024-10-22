買特斯拉當警車 加州警吐槽中看不中用

蒙洛公園市警局的Model Y警車。（蒙洛公園警局）

順應加州 政府2035年零排放的政策目標，多地警局都大手筆採購特斯拉 Tesla的電動車。但是外型亮眼的特斯拉作為私家車可能省錢又環保，但是作為警車可是缺點多多。

以橙縣爾灣警局來說，他們花了15萬元買加改了一台特斯拉Cybertruck，看起來很酷很炫，也很受小朋友的歡迎。但LAist報導，這台警用Cybertruck幾乎不能用在日常任務上，最多就是在對抗毒品的D.A.R.E.活動時，充當親善大使。

紐約郵報整理了加州各家媒體採訪南北加 警察局長的報導，得出特斯拉難以勝任警車的五大原因：車室太小、行程不夠、維修不易、防護力低，難以越野還加上自駕與導航系統會限制違規駕駛。

車室部分：員警值勤不只要穿防彈衣，還要繫上20磅重的勤務腰帶，這一身裝備經常卡在特斯拉的座椅裡，要如傳說中那樣迅速敏捷跳出車外制伏嫌犯，幾乎是不可能的任務。

行程問題：加州幅員廣大，從北加押解犯人、疑犯到南加，至少500哩，如果能夠在其他分局充電還算安全，但在路邊停等充電可就提心吊膽了。

因此離特斯拉分公司6哩的聖馬刁縣蒙洛公園市警局（Menlo Park Police Department）決定不用特斯拉當巡邏車，就算買三輛Model Y花了15萬元，還花了更多錢改裝成警車也是一樣。

維修不易：最大原因是城鄉差距。

北加海邊門多西諾縣（Mendocino County）最大城市屋基亞（Ukiah）人口不到2萬。市警局花了15萬元改裝特斯拉Model 3，以配合市府氣候政策。但是，改裝要到500哩之外，還要等上好幾個月；未來，還要擔心充電站不足的問題。

防護力低：傳統的燃油車都有很大的引擎室，因此警校的防禦課都教，碰到槍擊要先躲引擎室後，但特斯拉沒有汽缸，車體鋼板如果沒有經過改造，躲在車後一樣可能喪命，因此屋基亞警長Cedric Crook說，他暫時不打算把特斯拉當勤務車。

越野能力：雖然員警欣賞特斯拉的加速力道、操控性能與最高速度，但是對它們的越野能力或路緣攀爬力卻很有意見，碰到需要離開路面（off-road）追逐歹徒時，特斯拉可能就會追丟。

甚至於，特斯拉過於聰明的自駕與導航系統 ，也會成為辦案的阻力。不少員警回報，在試圖行駛路肩追逐歹徒時，特斯拉會自動煞停，因為開路肩是違規的。

紐約郵報指出，整體來說加州各地警局花了十幾萬以配合州府政策，但是零排警車的答案可能不在特斯拉身上。

門多西諾縣布拉格堡市警局（Fort Bragg Police Department）最終決定改買五輛Ford F-150的電動版，並將警局停車格都設上充電樁。

局長Neil Cervenka說，（F-150）畢竟是美國銷量最大的皮卡，很容易改裝也很容易維修，但「棘手的」特斯拉很多問題都一定要原廠技師才行，「他們已經沒空很久了」。