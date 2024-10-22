我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約華埠商改區將辦「開放街道」 萬聖節玩整天

曲怡文提案 限付酒店式遊民所補助

橙縣縣政委員Andrew Do認罪 收受55萬美元賄賂

橙縣訊
橙縣委員Andrew Do承認共謀賄賂，接受55 萬美元的賄賂。（橙縣政府官網）
橙縣委員Andrew Do承認共謀賄賂，接受55 萬美元的賄賂。（橙縣政府官網）

南加州橙縣縣政委員會第一區越南裔委員Andrew Hoang Do承認一項聯邦重罪指控，他因為引導和投票支持向慈善機構捐贈超過1000 萬美元的新冠肺炎資金，而收受超過55 萬美元的賄賂。聯邦司法部22日宣布，此案與他的女兒Rhiannon Do 有關。

62 歲的 Andrew Do 同意承認一項與接受聯邦資金的計畫共謀行賄的罪名。他的認罪協議和資訊已於22日提交。預計他將於本月底在聖塔安那聯邦地方法院首次出庭。

作為認罪協議的一部分，Andrew Do 承認，從2020 年開始，為了換取超過55 萬美元的賄賂，他投票贊成並將數百萬美元的與新冠病毒相關的資金轉交給了慈善機構越南美國協會（Viet America Society ，VAS）

加州中區聯邦檢察官埃斯特拉達（發言者）召開記者會，公布橙縣縣政委員Andrew ...
加州中區聯邦檢察官埃斯特拉達（發言者）召開記者會，公布橙縣縣政委員Andrew Do認罪協議。（USDA提供）
。他指導並與橙縣其他員工一起批准與 VAS 的合約以及向 VAS 的付款。他進一步承認自己有腐敗行為，並濫用了他作為縣政委員的公權力。

聯邦檢察官馬丁·埃斯特拉達 （Martin Estrada）表示：「被告將自己的利益置於選民的利益之上，出賣了自己的高位，背叛了公眾的信任。更惡劣的是，他挪用並接受的賄賂資金是取之於最需要幫助的老年人和殘疾人。腐敗在我們的政治中沒有立足之地，我的辦公室將繼續追究欺騙公眾的官員的責任。」

橙縣檢察長史匹澤（Todd Spitzer）指出，當數以百萬計的美國人死於COVID-19 時，橙縣委員Andrew Do 卻是雞舍裡的狐狸的化身，他掠奪了數百萬流行病聯邦救助基金，這些錢旨在養活老年人和患病居民。他並且向他的越南裔鄉親描繪了一位家鄉英雄的公眾形象，引導他的選民度過全球大流行的不確定性和恐懼。 「在橙縣，沒有人可以凌駕於法律之上，這些指控應該對各地民選官員發出強有力的警告，即行動會產生後果，正義將會迅速、果斷實現。」

橙縣 越南 投票

上一則

加州占屋逾30天 享租客權益 繳物業稅5年可能獲所有權

下一則

三搶匪尾隨入室 洛市高檔公寓租戶遇害

延伸閱讀

聯邦撥770萬清除鉛危害 洛縣125間中古屋受惠

聯邦撥770萬清除鉛危害 洛縣125間中古屋受惠
聯邦斥資770萬減少鉛危害 洛縣125個中古屋受益

聯邦斥資770萬減少鉛危害 洛縣125個中古屋受益
逃稅逾188萬 8年未付罰款 新州企業主認罪

逃稅逾188萬 8年未付罰款 新州企業主認罪
雷神哄抬軍售價格、賄賂卡達官員 花9.5億美元與美政府和解

雷神哄抬軍售價格、賄賂卡達官員 花9.5億美元與美政府和解
橙縣鴛鴦大盜 看貨偷數十萬元珠寶 在店主眼皮下僅用幾秒鐘得手

橙縣鴛鴦大盜 看貨偷數十萬元珠寶 在店主眼皮下僅用幾秒鐘得手
黃子佼認罪後又改口 檢求刑7到9月 建議法官判坐牢

黃子佼認罪後又改口 檢求刑7到9月 建議法官判坐牢

熱門新聞

華裔女子Angela Meng，與Coinbase創始人Brian Armstrong完婚。（取自Brian Armstrong X帳號）

華女記者嫁入豪門 11歲北京移民洛杉磯

2024-10-15 14:32
卡斯泰克地區多人患癌，懷疑垃圾場有毒煙霧造成。（KTLA5電視台）

洛縣一條街 14戶中7人患癌 原因是...

2024-10-16 14:59
要讓好市多會員「最佳化」，民眾可上costco.com尋找最佳優惠。（好市多官網截圖）

好市多會員每月這麼做 可省更多錢

2024-10-20 19:42
顧客兩次吃了烤雞都生病，猜測放在塑料袋裡滋生細菌。（抖音號@thejacked.gentleman）

好市多烤雞滋生細菌致生病？原因可能出在這

2024-10-21 18:27
CDC 在今年的調查中發現的最髒遊輪是Hapag-Lloyd Cruises 運營的Hanseatic Inspiration。（示意圖取自Pexels）

CDC遊輪衛生檢查 「最髒遊輪」上有蛆、鳥屍...

2024-10-22 15:11
知名食品安全專家批評Kellogg's旗下的Froot Loops麥片為全美「最差早餐麥片」。(示意圖取自Pexels)

被指「全美最差麥片」被指含多國禁用成分

2024-10-21 13:35

超人氣

更多 >
「長壽果」花生好處多 但有這3個禁忌

「長壽果」花生好處多 但有這3個禁忌
CDC遊輪衛生檢查 「最髒遊輪」上有蛆、鳥屍...

CDC遊輪衛生檢查 「最髒遊輪」上有蛆、鳥屍...
麥當勞這款漢堡疑爆大腸桿菌疫情 1死10住院

麥當勞這款漢堡疑爆大腸桿菌疫情 1死10住院
他遊遍76個國家 加州這城市是他的惡夢之一

他遊遍76個國家 加州這城市是他的惡夢之一
金融時報：台積電已通知美國 中國恐違反AI晶片管制

金融時報：台積電已通知美國 中國恐違反AI晶片管制