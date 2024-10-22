橙縣縣政委員Andrew Do認罪 收受55萬美元賄賂

橙縣委員Andrew Do承認共謀賄賂，接受55 萬美元的賄賂。（橙縣政府官網）

南加州橙縣 縣政委員會第一區越南 裔委員Andrew Hoang Do承認一項聯邦重罪指控，他因為引導和投票 支持向慈善機構捐贈超過1000 萬美元的新冠肺炎資金，而收受超過55 萬美元的賄賂。聯邦司法部22日宣布，此案與他的女兒Rhiannon Do 有關。

62 歲的 Andrew Do 同意承認一項與接受聯邦資金的計畫共謀行賄的罪名。他的認罪協議和資訊已於22日提交。預計他將於本月底在聖塔安那聯邦地方法院首次出庭。

作為認罪協議的一部分，Andrew Do 承認，從2020 年開始，為了換取超過55 萬美元的賄賂，他投票贊成並將數百萬美元的與新冠病毒相關的資金轉交給了慈善機構越南美國協會（Viet America Society ，VAS） 加州中區聯邦檢察官埃斯特拉達（發言者）召開記者會，公布橙縣縣政委員Andrew Do認罪協議。（USDA提供） 。他指導並與橙縣其他員工一起批准與 VAS 的合約以及向 VAS 的付款。他進一步承認自己有腐敗行為，並濫用了他作為縣政委員的公權力。

聯邦檢察官馬丁·埃斯特拉達 （Martin Estrada）表示：「被告將自己的利益置於選民的利益之上，出賣了自己的高位，背叛了公眾的信任。更惡劣的是，他挪用並接受的賄賂資金是取之於最需要幫助的老年人和殘疾人。腐敗在我們的政治中沒有立足之地，我的辦公室將繼續追究欺騙公眾的官員的責任。」

橙縣檢察長史匹澤（Todd Spitzer）指出，當數以百萬計的美國人死於COVID-19 時，橙縣委員Andrew Do 卻是雞舍裡的狐狸的化身，他掠奪了數百萬流行病聯邦救助基金，這些錢旨在養活老年人和患病居民。他並且向他的越南裔鄉親描繪了一位家鄉英雄的公眾形象，引導他的選民度過全球大流行的不確定性和恐懼。 「在橙縣，沒有人可以凌駕於法律之上，這些指控應該對各地民選官員發出強有力的警告，即行動會產生後果，正義將會迅速、果斷實現。」