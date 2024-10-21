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好市多烤雞滋生細菌致生病？原因可能出在這

洛杉磯訊
顧客兩次吃了烤雞都生病，猜測放在塑料袋里滋生細菌。（抖音號@thejacked.gentleman）
顧客兩次吃了烤雞都生病，猜測放在塑料袋里滋生細菌。（抖音號@thejacked.gentleman）

好市多（Costco）烤雞是最受顧客歡迎的商品之一，因為它價廉物美，很多人在好市多采購時，都會順手買只烤雞回家。有自稱營養專家的TikTok用戶日前指出，他兩次吃好市多烤雞後都生病，不少人反應類似經歷，猜測可能是烤雞放在塑料袋中滋生細菌。

根據Daily Dot新聞網報導，有好市多購物者近期表示，他在食用這家店的經典烤雞後，前後幾次都生病。當事人是自稱營養專家的抖音號@thejacked.gentleman，他在TikTok發布的視頻，閱讀次數已超過130萬。

這位抖音用戶提到，放在塑料袋里的雞肉可能會滋生細菌。剛烤好的雞看上去很正常，但把它放在銷售櫃台上冷卻，再由顧客帶回家放進冰箱，這個過程就可能會滋生細菌。這名營養學專家認為，他就是吃了有細菌的雞肉才會生病，並指出，好市多以前賣的烤雞，都放在黑色盤子上，而不是把剛出爐的熱雞，裝進充滿化學物質的塑料袋子里。

今年早些時候，好市多將烤雞包裝從塑料盒改為更薄的塑料袋，以減少塑料的使用和浪費。一開始，有些顧客抱怨袋子太薄會漏湯汁，而且不易存放在冰箱中。針對顧客報告的問題，消費者報告（Consumer Reports）對袋子的安全性進行深入研究；當時就有專家表示，如果雞肉液體泄漏到廚房櫃台上，就可能引起細菌滋生。

顧客同時擔心塑料袋包裝會將化學物質滲入雞肉內，因為長時間加熱，可能導致一些塑料添加劑滲入包裝食品中。華人顧客Tracy Wang表示贊同這個觀點，「按常識，我們都知道塑料袋不能包裝太燙的東西，剛出爐的滾燙烤雞馬上放進塑料袋中，我也覺得容易出問題」。

也有一些消費者發表不同觀點，認為塑料袋不一定是罪魁禍首，如果儲存不當，任何熱加工的食品，都有可能滋生細菌，「在櫃台上冷卻食物會滋生細菌，直接放進冰箱快速冷卻是最好方式」。有評論者表示，他從小就吃袋裝雞肉，現在已到中年，也沒出過什麼問題。「基本上採取直接放進冰箱快速冷卻的方式，這樣可以減少細菌滋生」。

還有一些顧客表示，他們在吃了好市多的烤雞後也感到身體不適。「我第一次吃的時候就生病了，從那以後再也沒吃過，但沒有想到可能是塑料袋的問題」。Daily Dot的報導指出，已就此事聯繫好市多，希望該公司發表置評，不過截至發稿，尚未得到回應。

好市多 抖音 TikTok

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