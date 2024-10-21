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聯邦斥資770萬減少鉛危害 洛縣125個中古屋受益

洛杉磯訊
洛杉磯縣發展局獲770萬元聯邦專項資助，用於清除住宅含鉛油漆，洛縣一、二和四區125個單位中古房屋將受益。（www.leadfreehomesla.com）
洛杉磯縣發展局獲770萬元聯邦專項資助，用於清除住宅含鉛油漆，洛縣一、二和四區125個單位中古房屋將受益。（www.leadfreehomesla.com）

洛杉磯縣發展管理局（LACDA）21日宣布，獲得美國住房和城市發展部（HUD）770萬美元資助，用於清除住宅含鉛油漆，降低住房相關的健康和安全隱患。該筆資金將讓洛縣第一、第二和第四區125個單位中古房受益。這些房屋都建於1978年前，使用的建材中含鉛量超過近年標準。

洛縣發展局執行董事Emilio Salas表示，研究證明，鉛超標的後果，包括永久性健康影響，尤其對兒童中樞神經系統發育造成巨大潛在影響。感謝聯邦住房和城市發展部的撥款，讓地方能夠加速消除和降低與住房相關的健康和安全隱患。

洛縣發展管理局近年大力推動1978年前建成的房產無鉛計劃，由洛縣公共衛生局、消費者和商業事務局、兒童鉛中毒預防計劃等機構聯合推動。來自聯邦的撥款，將使該計劃繼續進行。清除和減少含鉛超標計劃，包括含鉛超標住宅材料更新、修復和清理相關的所有費用，業主無需支付任何費用。

這也是繼2021來，洛杉磯縣再次獲得聯邦住房與城市發展部相關撥款。2021年洛縣曾獲得住房與城市發展部的570萬美元專項撥款，修復洛縣第一和二區150個單位鉛超標房屋。

今年10月20日至26日是聯邦住房和城市發展部的第25屆全國鉛中毒預防周（NLPPW），該活動由聯邦住房和城市發展部與美國環保署和疾病預防與控制中心聯合舉辦，期望全社會提高鉛中毒預防意識，減少兒童接觸鉛的機會。

居住在洛縣第一、二、四區的民眾，可聯絡洛縣發展局有關鉛超標房屋整修補助情況liveleadfree.org，或致電626-586-1790。

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