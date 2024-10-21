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9月全國房屋掛牌價下調 加州降價最多是這3城

洛杉磯訊
全美房價下調比例最高的城市包括舊金山、河濱市和聖荷西（來自Realtor.com）
全美房價下調比例最高的城市包括舊金山、河濱市和聖荷西（來自Realtor.com）

根據Realtor.com最新的九月住房市場趨勢報告，美國市場上的房屋數量正在增加，導致部分賣家不得不調低價格。

報告顯示，美國房屋中位數價格從8月的42萬9990美元，降至9月的42萬5000美元，短短一個月內下降近5000美元。此外，房價下調比例，也較去年同期上升了0.9%。

Realtor.com資深經濟學家Ralph McLaughlin在分析中指出，9月房價下調的房屋比例，從去年的17.7%增至今年的18.6%。更值得注意的是，總體上，與2017年至2019年的9月相比，今年房價下調的房屋比例高出1個百分點。

根據報告，9月市場上的待售屋數量同比去年增長34%，讓買家有更多選擇。McLaughlin表示，房價下調表明房屋銷售速度不如賣家預期，因此他們降低價格，以吸引更多買家。

報告還指出，加州有三個城市的房屋價格下調比例最高，分別是舊金山（中位數掛牌價99萬7500美元）、河濱市（中位數掛牌價59萬9000美元）和聖荷西（中位數掛牌價143萬2170美元）。

全美房價下調比例最高的城市為亞利桑那州的鳳凰城，中位數掛牌價為53萬2000美元，其次是德州奧斯汀（55萬6000美元）和科羅拉多州丹佛（64萬9000美元）。

房價 加州 德州

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