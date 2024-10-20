最高省46元 這些航司在機場購票更便宜

根據Frontier提供的收據，可以看到一筆標價23元的CIC費用。(Frontier)

在機場櫃檯買機票 更省錢？近日，有華人 在網路分享指出，美國部分廉價航空 在機場購票，能夠免除一些隱藏費用；單人單程能省三至23美元。經記者核實，美國大多航司還是在網路買票更省錢，但不少廉價航空，確實會在網路購票中收取更多費用，使得櫃檯買票更便宜。

不少廉價航空在乘客通過網路購票時，會收取「網站使用費」（Carrier Interface Charge, CIC）或「網絡科技發展費」，這些費用會自動計入總價中。CIC費用每段航程每人收取約三至23美元，這意味著直飛往返票，需要支付兩筆CIC費用，而轉機的單程票，也需支付兩筆。假如兩人購買需經停一站的往返機票，需支付多達八筆CIC費用，總金額不容忽視。

根據美國交通部規定，CIC費用屬選擇性收費，航空公司必須提供不收取此費的訂票途徑。然而，廉價航空通常不會主動告知此免費選項，而是將CIC描述為僅限透過網站或電話客服訂票時收取的費用，並當乘客通過網站或電話訂票時直接收取。針對這一情況，部分廉價航空在機場櫃檯購票時，會免收CIC，讓乘客能夠享有更低的票價，最多每人每段可省23美元，直飛往返機票可節省46美元。

根據專攻機票訊息的博主北美票帝研究，目前提供機場購票免除CIC費用的廉價航空公司包括：邊疆航空（Frontier）、精神航空（Spirit）、忠實航空(Allegiant Air)、太陽城航空公司（Sun Country） 以及微風航空（Breeze Airways）。乘客可以在機場櫃檯購買機票，或購買該航空公司航線內任何兩地間的機票，也可以為他人刷卡代購。多數情況下，值機櫃檯或行李服務處的員工均可協助購票，但由於櫃檯非全天候營運，建議乘客在有航班運行的時段前往。

北美票帝指出，在機場櫃檯購票時，大多數時候機票本身的價格與網站價格保持一致，因此乘客能實際省下CIC費用。然而，也有些案例顯示，機場票價可能會與網上略有不同，有時會更高或更低。此外，某些航空公司提供的特別產品；根據產品的具體要求，可能只能通過網路購票。

北美票帝還分享，機場購票除可免除CIC費用外，乘客還可以在訂票時同步選購行李服務和選座，並享有與官網相同的優惠價格。根據美國相關規定，只要距航班起飛時間超過168小時，機場購票可享有24小時內免費退票的政策。票帝建議，如果專程為買票跑一趟機場可能會白跑一趟，但如果剛好路過機場，不妨詢問票價或直接購票，或可有效降低旅行成本。