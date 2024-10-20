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涼鞋打臉、逼吃嘔吐物 孩子被寄養家庭二度折磨

洛杉磯訊
多名孩子被親生父母嚴重虐待，又被寄養家庭蹂躪。（ABC7電視台）
多名孩子被親生父母嚴重虐待，又被寄養家庭蹂躪。（ABC7電視台）

加州內陸河濱縣（Riverside County）的多名孩子，曾被親生父母嚴重虐待，等待他們的寄養家庭又是一個人間地獄。後者對孩子們百般蹂躪，並實施性虐待，用涼鞋打孩子的臉，拉頭發，強迫吃嘔吐物等。日前，主要嫌疑犯因虐待兒童罪被判七年監禁，這起案件引起社會廣泛關注。

綜合ABC News等媒體的報導，10月18日（周五），65歲的南加州男子Marcelino Olguin在河濱市法庭的量刑聽證上，被判處七年監禁，Marcelino承認對兒童實施猥褻行為、非法監禁和傷害兒童；他的妻子Rosa Olguin和成年女兒Lennys Olguin承認虐待兒童，兩名女性被判處四年緩刑。

對於這個寄養家庭的指控涉及九名被害兒童，其中包括Turpin家庭的兄弟姐妹。2019年，13名孩子的父母David Turpin和Louise Turpin虐待自己的孩子，他們給孩子戴鐐銬、讓孩子挨餓，僅提供最低限度的教育。這對夫婦最後被判處終身監禁，25年後可假釋。

一份報告顯示，Turpin家庭13名孩子年齡從2歲到29歲不等，其中17歲的Jordan Turpin，當年從家中逃跑並撥打911報警電話，這些孩子才被當局從原生家庭解救出來。最終，其中六名最小的孩子被安置在寄養家庭Olguin家中，未曾料到，等待他們的又是新一輪的折磨。

代表孩子的律師對河濱縣以及私人寄養機構 ChildNet 提起民事訴訟，聲稱這些孩子多年來在寄養家庭的照顧中遭受「嚴重虐待和忽視」。律師在訴訟中寫道，這對夫婦用涼鞋打孩子的臉，拉他們的頭髮，強迫吃自己的嘔吐物，甚至讓孩子們坐成一圈，強迫他們反覆回憶此前經歷過的創傷。訴訟指控主犯Marcelino Olguin對孩子們實施猥褻、性虐待，Rosa和女兒Lennys被視為幫兇，沒有面臨同等程度的虐待指控。

65歲的Marcelino Olguin（右二）被判處七年監禁。（ABC7電視台...
65歲的Marcelino Olguin（右二）被判處七年監禁。（ABC7電視台）

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