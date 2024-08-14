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青年救國團追風學海 洛杉磯研習收獲豐碩

洛杉磯訊
洛杉磯青年救國團暨長庚科技大學攜手追風學海研習活動。(楊賢怡提供)
洛杉磯青年救國團暨長庚科技大學攜手追風學海研習活動。(楊賢怡提供)

台灣長庚科技大學醫護和化妝品應用系暑期美西實習課程，8月上旬在洛杉磯展開「追風學海」研習活動，由青年救國團洛杉磯團友會會長邱啟宜丶副會長楊賢怡等僑領安排，參訪醫院、醫護中心以及保險講座，行程滿檔收獲很大，團友會希望青年們學有所成，將來為社會多作貢獻。

當日早晨青年代表一行十多人，由洛杉磯青年救國團會長邱啟宜和老師吳秋燕丶吳佳玲丶Annie Huang帶領，首先參訪鮑爾溫公園市凱撒醫療集團醫院大樓，在副院長 Eugene Cho丶Elisa Pan丶鄭卓漢（Victor Cheng）醫師全程陪同下，走訪醫院各大層樓，走訪了一樓骨科丶負壓化驗室丶急診丶腫瘤，二樓 泌尿丶心臟，三樓家庭醫學丶婦產丶新生兒病房，四至五樓病房等，了解最新心血管心臟，醫學研究丶科技發展丶新型設備技術等。 

午後參訪工業市康和緊急醫護中心-社區合作發展手術單位，由Michelle Lee 講解社區醫護工作的重要性及便利性，一般簡易麻醉手術，大家踴躍交流和互動。下午轉往哈崗透析洗腎中心，由負責人王美民和 Mary史接待，參觀30-40台新型透析洗腎儀台的操作使用和衛生消毒防護措施，了解洗腎風險評估和藉由透析洗腎來改善症狀與生活品質，而透析治療也是延續生命的方式之一。

下午4時，參訪團來到華興保險哈崗總部，由董事長張國興帶領多位資深主管丶中心健保代表丶橙縣亞美老人服務中心理事長吳俊毅團隊，共同座談醫療保險制度和社會責任。

當天活動充實收獲滿滿，在參訪研習課程後，會長邱啟宜丶副會長楊賢怡，特別頒發結業證書給予每位全天實習的同學，讓「追風學海」活動攜手青年，看得更遠丶飛得更高丶走得更廣。

此外，中午同學們還參觀了著名古巴糕餅工廠 Porto’s Bakery，以及佛教西來寺。僑領劉煥君丶李梅如丶李宜秋丶何沛嫄丶吳俊毅等人也參與安排拜會。

洛杉磯青年救國團暨長庚科技大學攜手追風學海研習活動。(楊賢怡提供)
洛杉磯青年救國團暨長庚科技大學攜手追風學海研習活動。(楊賢怡提供)
洛杉磯青年救國團暨長庚科技大學追風學海研習課程圓滿結束，學員們獲頒結業證書。(楊...
洛杉磯青年救國團暨長庚科技大學追風學海研習課程圓滿結束，學員們獲頒結業證書。(楊賢怡提供)

醫療保險 洛杉磯 古巴

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