南巴市銀行街女屍案39年後偵破

19歲的Cathy Ann Small1986年2月遭謀殺和抛尸在南巴沙迪那銀行街上。（洛縣警局提供）

洛杉磯縣警察局凶案組13日表示，將近40年前發生在聖蓋博谷的一起命案獲得重大進展。1986年一名19歲女孩被奸殺並拋屍南巴沙迪那，與在河濱縣先後殺害12名婦女的連環殺手有關。

洛縣 警察局長Robert Luna在13日的新聞發佈會上表示，Cathy Ann Small謀殺案調查取得重大突破，凶手已入獄，希望這一遲來的司法正義帶來受害者家人一些安慰。

Cathy Ann Small的屍體1986年2月22日清晨7點左右在南巴沙迪那銀行街800號街區被人發現，當時受害人躺倒在街上，穿著睡衣，但看起來全身都是刺傷。

洛縣警察局發言人Patricia Thomas警官表示，案發次日的屍檢報告確定受害人死於多處刺傷和勒死，但身份不明。案發幾天後，警方接到Lake Elsinore地區一位居民密報，稱從報紙新聞中瞭解到凶殺案，受害者可能曾是他的房客。

接到密報，警方很快確認受害者的名字。房東 同時告訴警方，受害人是Lake Elsinore地區的一名妓女，曾在他家住了幾個月。房東同時告訴警探，就在Small的屍體被發現的前一天晚上10點左右，她穿著睡衣離開他家。房東說， Ann Small出門前告訴他，一個名叫比爾的男人來接她，然後一起開車去洛杉磯，並給她50元補償。房東向警方表示，他從來沒有見過這個叫比爾的男人，那晚之後也沒有再見到Small。

但是幾十年來案情一直沒有突破性進展。直到2019年10月，洛縣法醫處一名驗屍官主動聯絡洛縣警局表示，他們正在調查南巴沙迪那銀行街800號街區一名男子的「自然死亡」現場，33年前Ann Small的屍體正是在該死亡男子的住宅前被發現的。

警方在現場發現一名63歲的男子死在客廳的沙發上。該男子長期獨自一人生活，驗屍官在現場發現了許多婦女的照片，從她們的表情上看，似乎被下藥、襲擊並強迫拍照。警方還在男子臥室發現了當年報導Ann Small命案的報紙。

Thomas警官表示，當時警方從住所找到了許多證據，但犯罪學家最後的結論是該男子的DNA 並未與受害者Small吻合。洛縣警局凶案組隨後找來1986年案發起整個調查過程中搜集到的所有證據，交給洛縣犯罪實驗室進行DNA分析。

但還是沒有發現任何證據，包括性侵犯工具和受害者的衣服等等，都沒有獲得DNA配對。2020年8月19日，洛縣警局警探接獲犯罪學家通知，說從受害人衣服上再度檢測發現了兩名男性的DNA。其中一人被確認為70歲的白人男子William Lester Suff，另一人為身份不明的男性。William Lester Suff正是河濱地區連環殺手，12條人命在手，大多數受害人是妓女。

Suff在1991年一次交通攔檢中被捕。1995年7月19日， 陪審團一致裁定他對1989年至1991年間發生在河濱縣的12起強暴謀殺案負責， Suff獲判死刑。

Suff1974年在德州殺害其兩個月大的女兒而獲刑70年，但1984年被假釋到加州。2022年5月11日，檢方將Suff從聖昆丁監獄轉到洛縣中央男子監獄並對其進行了七個小時的問話，Suff承認其殺害Small並詳細陳述了謀殺過程。