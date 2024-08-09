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華人機長分享 乘客在飛機上別做這兩件事

帥到爆紅的南韓射擊銀牌女將返國 記者會上突暈倒

華人機長分享「機」密 　乘客在機上這兩件事別做

記者張宏/洛杉磯即時報導
投資時間和金錢在空服員身上會有很高的回報率。（讀者提供）
投資時間和金錢在空服員身上會有很高的回報率。（讀者提供）

這個東西千萬不要在飛機上喝、這個動作真的很噁！讓空服員高興的投資回報率超高以及頭等艙的快樂誰懂？美國Kalitta Air波音747的機長丁毓麟分享飛機旅行背後的秘辛，事實可能會超出你的想像。

2016年從醫學博士華麗轉身為飛機機長的丁毓麟多年飛行，了解太多背後不為人知的事。他說，飛機上很多顛覆常識的事情，第一件就是飛機上的熱水盡量不要喝，很多旅客尤其是華人喜歡喝熱茶吃泡麵，殊不知飛機上的水箱多久清洗一次以及用什麼清洗真的沒人知道。飛機每過一段時間都會去清洗，但沖洗過程是否按照流程無人知曉，尤其是水箱的清洗結果無法判定是否乾淨。所以他都是自帶瓶裝水和咖啡機，想喝熱茶寧可用瓶裝水在微波爐裡加熱也絕對不會用水箱的水。飛機上最安全的飲用水是瓶裝水，不建議用水箱的水沖咖啡熱茶泡麵。

在飛機上不要光腳走路！丁毓麟表示，他經常勸客人不要在飛機上光腳走路，想舒服可換拖鞋或穿上厚襪子。最有力的理由是飛機的地毯很髒，他多年來只看到給地毯吸塵，但很少看到地毯清洗。飛機地毯上乘客們走來走去，還要拉著行李箱，敢光腳的人只能說佩服。

投資時間和金錢在空服員身上會有很高的回報率。時常有空服員在社交平台上呼籲對他們好一些。丁毓麟表示，這樣做的確很有效，主要看旅客敢不敢投資。尤其是那些經常飛某些航線的商務旅客，送空服員小禮物，也許能獲得免費升艙的福利。通常旺季這麼做效果不大，但是淡季就會有很好的回報率。禮物要是能被記得的禮物，像是名牌絲巾、手帕和耳環這類幾百元小禮物，如能換幾千元的免費商務艙座位也很划算。但要送對空服員，通常要通過衣服顏色判定誰更有話語權，且送禮要有技巧也不能太明顯。當然如果長得好看，或嘴巴很甜，也能獲得空服員青睞，即使不到免費升等，也能得到一些小禮物或商務艙的餐點。

說到商務艙和頭等艙的食物，丁毓麟表示，航空公司為了讓頭等艙和商務艙旅客開心，尤其是頭等艙客人可謂要什麼有什麼，單價幾百元的酒水無限暢飲，還有人拿行李箱裝滿帶走。且商務艙和頭等艙食物準備數量是其座位數量的一倍，如果有10個商務艙，就要準備20份餐點。通常是頭等艙客人點完餐，剩下的餐點再給飛機機師，但即使如此，也會有很多食物被浪費掉。地勤會消化一些，但每趟依然有大量食物被丟掉，尤其是沙拉丟掉最多。

他說，其實飛機餐即使是頭等餐的食物，如果常吃也會厭倦，飛機上每兩個月左右換一次菜單，且食材變化不大。尤其是飛機餐是比較重口味，因為高空味覺下降，會嘗不到味道，他都盡量吃沙拉。機師40歲以上每半年要體檢，如果美食吃太多，超重或有糖尿病就不能飛，所以要很節制。

美國Kalitta Air波音747的機長丁毓麟，分享飛機旅行背後的秘辛。（丁毓...
美國Kalitta Air波音747的機長丁毓麟，分享飛機旅行背後的秘辛。（丁毓麟提供）

投資 咖啡 華人

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