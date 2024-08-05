好市多新品麵包上得了晚宴枱面 但價格卻令人猶豫

好市多新推出的柯克蘭招牌迷迭香帕瑪森起司麵包。(costcoaisles IG）

沙加緬度蜜蜂報報導，去好市多 （Costco ）購物，許多知名的「爆款」麵包糕餅總令消費者駐足。近期推出一款備受追捧的橙色夢幻蛋糕（Orange Dreamsicle Cake），顧客仍處在發售日的狂熱中。

店內麵包區如此受歡迎，主要是其豐富的商品，從甜甜圈到餅乾、大蛋糕，從鬆餅到可頌、吐司等，能滿足不同顧客需求。然有時推出的商品，價格卻不太令人滿意，例如最新上市的「柯克蘭招牌迷迭香帕瑪森起司麵包」（Kirkland Signature Rosemary Parmesan Cheese Loaf）。

這本應是該店當季最受歡迎的產品之一，但顧客對其價格頗有微詞。當該款麵包抵達全國門市，幾乎立即引發消費者關注。這款32盎司，手工造型，壁爐烘焙的工匠麵包採用陳年帕瑪森起司、迷迭香、海鹽和特級初榨橄欖油製成，但7.99元價格，勸退不少消費者。

用戶@costcoailes在IG上分享道「價格過高」，該條評論成了熱評之一。有粉絲替其辯護，稱這款麵包「非常棒」，且表示若喜歡迷迭香，它「聞起來真的很香」。