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好市多新品麵包上得了晚宴枱面 但價格卻令人猶豫

編譯陳盈霖／即時報導
好市多新推出的柯克蘭招牌迷迭香帕瑪森起司麵包。(costcoaisles IG）
好市多新推出的柯克蘭招牌迷迭香帕瑪森起司麵包。(costcoaisles IG）

沙加緬度蜜蜂報報導，去好市多Costco）購物，許多知名的「爆款」麵包糕餅總令消費者駐足。近期推出一款備受追捧的橙色夢幻蛋糕（Orange Dreamsicle Cake），顧客仍處在發售日的狂熱中。

店內麵包區如此受歡迎，主要是其豐富的商品，從甜甜圈到餅乾、大蛋糕，從鬆餅到可頌、吐司等，能滿足不同顧客需求。然有時推出的商品，價格卻不太令人滿意，例如最新上市的「柯克蘭招牌迷迭香帕瑪森起司麵包」（Kirkland Signature Rosemary Parmesan Cheese Loaf）。

這本應是該店當季最受歡迎的產品之一，但顧客對其價格頗有微詞。當該款麵包抵達全國門市，幾乎立即引發消費者關注。這款32盎司，手工造型，壁爐烘焙的工匠麵包採用陳年帕瑪森起司、迷迭香、海鹽和特級初榨橄欖油製成，但7.99元價格，勸退不少消費者。

用戶@costcoailes在IG上分享道「價格過高」，該條評論成了熱評之一。有粉絲替其辯護，稱這款麵包「非常棒」，且表示若喜歡迷迭香，它「聞起來真的很香」。

儘管價格並不親民，但這似乎不足以讓所有人放棄購買。「我一直在等待這一刻」一位顧客寫道，「我太想念好市多迷迭香麵包了！我迫不及待想等這款麵包出現在我購買的店裡。」確實，這款麵包價格稍顯昂貴，但還不到十元，整體來說還算是一個不錯的選擇。該款麵包可成為特殊場合晚宴上的完美搭配，也可搭配喜愛的果醬和奶油提升口感。

新推出的柯克蘭招牌迷迭香帕瑪森起司麵包價格勸退不少人。(costcoaisles...
新推出的柯克蘭招牌迷迭香帕瑪森起司麵包價格勸退不少人。(costcoaisles IG）

好市多 Costco

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