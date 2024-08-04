華女買奶茶遇性騷擾 歹徒強開車門要摸她下體

李小姐在社媒發文指出案發時她和嫌犯停車的具體位置。（受訪者提供）

光天化日在華人 區熱門商場取杯奶茶卻不幸遭遇性騷擾 ，短短兩分鐘卻讓華人李小姐（化名）留下長久的陰霾。李小姐近日在聖蓋博 市取完奶茶上車後，車門被一名西裔男子打開，隨後男子對其進行性騷擾，李小姐掙脫後駕車離開，並在友人支持下向警方報警，目前案件還在調查中。

7月19日下午3時30分左右，李小姐駕車到聖蓋博市301 W Valley大道的商場領取奶茶。李小姐指出，她下車時留意到她左側停有一輛黑色轎車，駕駛位坐著一位西裔男子，車輛前排車窗完全打開，而後座貼有深色隔熱膜，無法看見車內。李小姐取完奶茶回到車內，正準備發動車輛時，突然感受到自己的主駕駛門被黑色轎車的門撞到。隨後，另一名西裔男子從該車的副駕駛座下車，迅速打開了李小姐的車門。

李小姐回憶，該男子開門後直視她的身體，並試圖將手伸向她的下半身。當時，黑色轎車內主駕駛位上的男子也下了車，站在原地喊了兩句「嘿，停下」，但並未上前實際阻止。與此同時，對李小姐進性騷擾的這名男子未有停止其行為的跡象。處於震驚狀態的李小姐因為擔心對方持有武器或企圖搶劫，而沒有立馬進行反抗。隨後，該男子更加狂妄地對進行觸碰，並試圖強行將李小姐拖下車。此時李小姐終於反應過來，立刻推開該男子，關上車門並鎖上。

事發後，李小姐立刻打電話給朋友，擔心遭遇二次傷害。她在朋友的建議下報警，並前往聖蓋博市警察局報案。警方在錄取李小姐口供的同時，已派員前往奶茶店調取監控畫面，遺憾的是，奶茶店的監控無法覆蓋外部區域。李小姐指出，案發時她看到一位男性從奶茶店走出，可能目睹了整個過程。她呼籲該目擊者或其他知情人士，若有目睹或記下黑色轎車的車牌號碼，可聯繫聖蓋博警方。

李小姐對於此次騷擾事件感到震驚，並勇敢將經歷發布在網路，她希望借分享此事件能提醒大家在外時提高警惕，多注意周邊環境，上車後應立即鎖門。