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華女買奶茶遇性騷擾 歹徒強開車門要摸她下體

記者劉子為／聖蓋博市即時報導
李小姐在社媒發文指出案發時她和嫌犯停車的具體位置。（受訪者提供）
李小姐在社媒發文指出案發時她和嫌犯停車的具體位置。（受訪者提供）

光天化日在華人區熱門商場取杯奶茶卻不幸遭遇性騷擾，短短兩分鐘卻讓華人李小姐（化名）留下長久的陰霾。李小姐近日在聖蓋博市取完奶茶上車後，車門被一名西裔男子打開，隨後男子對其進行性騷擾，李小姐掙脫後駕車離開，並在友人支持下向警方報警，目前案件還在調查中。

7月19日下午3時30分左右，李小姐駕車到聖蓋博市301 W Valley大道的商場領取奶茶。李小姐指出，她下車時留意到她左側停有一輛黑色轎車，駕駛位坐著一位西裔男子，車輛前排車窗完全打開，而後座貼有深色隔熱膜，無法看見車內。李小姐取完奶茶回到車內，正準備發動車輛時，突然感受到自己的主駕駛門被黑色轎車的門撞到。隨後，另一名西裔男子從該車的副駕駛座下車，迅速打開了李小姐的車門。

李小姐回憶，該男子開門後直視她的身體，並試圖將手伸向她的下半身。當時，黑色轎車內主駕駛位上的男子也下了車，站在原地喊了兩句「嘿，停下」，但並未上前實際阻止。與此同時，對李小姐進性騷擾的這名男子未有停止其行為的跡象。處於震驚狀態的李小姐因為擔心對方持有武器或企圖搶劫，而沒有立馬進行反抗。隨後，該男子更加狂妄地對進行觸碰，並試圖強行將李小姐拖下車。此時李小姐終於反應過來，立刻推開該男子，關上車門並鎖上。

事發後，李小姐立刻打電話給朋友，擔心遭遇二次傷害。她在朋友的建議下報警，並前往聖蓋博市警察局報案。警方在錄取李小姐口供的同時，已派員前往奶茶店調取監控畫面，遺憾的是，奶茶店的監控無法覆蓋外部區域。李小姐指出，案發時她看到一位男性從奶茶店走出，可能目睹了整個過程。她呼籲該目擊者或其他知情人士，若有目睹或記下黑色轎車的車牌號碼，可聯繫聖蓋博警方。

李小姐對於此次騷擾事件感到震驚，並勇敢將經歷發布在網路，她希望借分享此事件能提醒大家在外時提高警惕，多注意周邊環境，上車後應立即鎖門。

在李小姐的發文下，許多人對她表示關心並給出安全貼士。一位也在美國遭遇過性騷擾的女生建議，可以隨身攜帶防狼噴霧，使用時記得遮蓋口鼻。另一位網友表示，要多觀察四周，繞開貼著漆黑膜的車，尤其是小貨車和房車。根據洛杉磯縣公共健康局的建議，若遭遇性騷擾，受害者應立即尋找安全地點，遠離攻擊者，並撥打911。受害者駭可聯繫信任的親友或專業組織尋求幫助，比如RAINN、全國性侵犯熱線（800-656-4673）。此外，受害者可以儘量保護證據，不要洗澡、清潔身體或梳理頭髮、不要換衣服，嘗試不觸摸犯罪現場的任何東西。如果遭遇性侵犯，受害者應盡快前往醫院就診。

案發現場附近商家協助李小姐查監控錄像，可惜未能拍到店外車輛。（受訪者提供）
案發現場附近商家協助李小姐查監控錄像，可惜未能拍到店外車輛。（受訪者提供）

性騷擾 聖蓋博 華人

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