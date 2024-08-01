我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

專騙銀髮族 南加四華人 詐騙2700多萬

經濟衰退之憂再起 道指大跌近500點

南加華人聚居城市 警開槍擊斃一人

羅斯密訊
聖蓋博警方7月31日晚在羅斯密（Rosemead）一次追捕行動結束時開槍打死一名男子，導致槍擊事件的情況仍不清楚，死者初步確認為西裔。（ABC 7電視台截圖）
聖蓋博警方7月31日晚在羅斯密（Rosemead）一次追捕行動結束時開槍打死一名男子，導致槍擊事件的情況仍不清楚，死者初步確認為西裔。（ABC 7電視台截圖）

聖蓋博市警局巡警7月31日晚在華人聚居的羅斯密市（Rosemead）的追捕行動中，開槍打死一名男子。槍擊起因仍不清楚，死者初步確認為西裔。

據ABC 7電視台報導，7月31日晚約9時，聖蓋博市警方試圖在聖蓋博市攔下一輛2015款吉普車，結果對方無視警員的靠邊停車要求，於是警方對其展開追捕。這場追捕最終在羅斯密市的Charlotte大道和Garvey大道附近結束。有兩名警員對追捕汽車開槍，車內駕駛者是該車唯一乘客，他被槍擊中，當場死亡。

ABC 7電視台拍攝的現場畫面顯示，一具屍體似乎被布覆蓋，周圍街道上有數個證據標記。死者的家人Martin Hernandez聽到附近傳來槍聲，他表示，一開始以為是煙火，但後來想如果是警察經過，很可能是槍聲。他前後聽到約20聲槍響，Hernandez當時還不知道中槍者是他的姐夫。

Hernandez表示，姐夫是一個好人，他留下妻子和孩子。每個人在生活中的某個時刻都會遇到問題。

目前還不清楚槍擊事件的更多細節。死者一些家庭成員在現場表現出痛苦和難以置信，有些人甚至不知道發生了什麼事。

當問及該男子是否攜帶武器或他與警察間是否發生交火時，警察局發言人不願對此或嫌疑人身分發表評論。

加州司法部（California Department of Justice）正在對這起致命槍擊事件進行調查。

槍擊 聖蓋博 加州

上一則

專騙銀髮族 南加四華人 詐騙2700多萬

延伸閱讀

田德隆區男子逃跑開槍射警 被3槍擊斃

田德隆區男子逃跑開槍射警 被3槍擊斃
巴奧／南韓女將冷臉開槍太帥了 馬斯克也朝聖：她該演動作片

巴奧／南韓女將冷臉開槍太帥了 馬斯克也朝聖：她該演動作片
哈瑪斯首腦哈尼雅赴伊朗參加總統就職典禮 遇襲遭擊斃身亡

哈瑪斯首腦哈尼雅赴伊朗參加總統就職典禮 遇襲遭擊斃身亡
對峙近4小時 洛杉磯警方擊斃持刀入室盜竊嫌犯

對峙近4小時 洛杉磯警方擊斃持刀入室盜竊嫌犯
凶嫌闖克羅埃西亞養老院開槍 至少6死

凶嫌闖克羅埃西亞養老院開槍 至少6死
新聞眼／美總統遇刺 從林肯到川普

新聞眼／美總統遇刺 從林肯到川普

熱門新聞

專家建議兩周領薪一次的民眾，若在一個月內拿到三次薪資單，做好財務預算。（NBC電視台畫畫面）

小確幸 下個月你可能會多領一張薪水支票　　　　　

2024-07-29 20:54
Alessio公寓。（攝影Christina House╱洛杉磯時報）

交換學生來美靠Airbnb躋身百萬富翁 但一夕被戳爆

2024-07-31 22:52
Jeffrey Chao（中）在律師陪同下召開記者會。（本報檔案照，記者沈瑋/攝影）

蒙市失蹤女孩父親 涉綁架兒童、共謀和假報警被捕

2024-07-26 14:46
Rachelle說，Alison告訴她「我來到ABC是為了講述我的故事，沒有人願意聽我說話。」（截自ABC7新聞）

蒙市失蹤女孩心聲被披露 「沒人願意聽我說話」

2024-07-25 18:09
蒙市少女失蹤案反轉重重，律師表示疑點重重。(世說新聞團隊／製作)

世說新聞／母親虐待父親綁架？蒙市少女失蹤案反轉重重

2024-07-27 20:04
趙安的父親Jeffrey Chao（中）和代表律師Hannah Bui（左）和Romero（右）陪同下召開記者會，主動表示此事不涉及「綁架」。（本報檔案照）

蒙市少女假失蹤真藏匿 若三罪成主謀最高9年

2024-07-26 18:27

超人氣

更多 >
他在好市多自助結帳買了50根熱狗 取貨時卻遭拒絕

他在好市多自助結帳買了50根熱狗 取貨時卻遭拒絕
交換學生來美靠Airbnb躋身百萬富翁 但一夕被戳爆

交換學生來美靠Airbnb躋身百萬富翁 但一夕被戳爆
10種肉桂粉下架 FDA：含鉛量太高 消費者快扔

10種肉桂粉下架 FDA：含鉛量太高 消費者快扔
巴奧羽球／台「麟洋配」對戰中國組合 央視未轉播 網友痛罵

巴奧羽球／台「麟洋配」對戰中國組合 央視未轉播 網友痛罵
巴奧體操／東奧奪金後壓力大 苗族李蘇妮：曾問鏡中的人是誰

巴奧體操／東奧奪金後壓力大 苗族李蘇妮：曾問鏡中的人是誰