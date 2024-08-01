南加華人聚居城市 警開槍擊斃一人

聖蓋博警方7月31日晚在羅斯密（Rosemead）一次追捕行動結束時開槍打死一名男子，導致槍擊事件的情況仍不清楚，死者初步確認為西裔。（ABC 7電視台截圖）

聖蓋博 市警局巡警7月31日晚在華人聚居的羅斯密市（Rosemead）的追捕行動中，開槍打死一名男子。槍擊 起因仍不清楚，死者初步確認為西裔。

據ABC 7電視台報導，7月31日晚約9時，聖蓋博市警方試圖在聖蓋博市攔下一輛2015款吉普車，結果對方無視警員的靠邊停車要求，於是警方對其展開追捕。這場追捕最終在羅斯密市的Charlotte大道和Garvey大道附近結束。有兩名警員對追捕汽車開槍，車內駕駛者是該車唯一乘客，他被槍擊中，當場死亡。

ABC 7電視台拍攝的現場畫面顯示，一具屍體似乎被布覆蓋，周圍街道上有數個證據標記。死者的家人Martin Hernandez聽到附近傳來槍聲，他表示，一開始以為是煙火，但後來想如果是警察經過，很可能是槍聲。他前後聽到約20聲槍響，Hernandez當時還不知道中槍者是他的姐夫。

Hernandez表示，姐夫是一個好人，他留下妻子和孩子。每個人在生活中的某個時刻都會遇到問題。

目前還不清楚槍擊事件的更多細節。死者一些家庭成員在現場表現出痛苦和難以置信，有些人甚至不知道發生了什麼事。

當問及該男子是否攜帶武器或他與警察間是否發生交火時，警察局發言人不願對此或嫌疑人身分發表評論。

加州 司法部（California Department of Justice）正在對這起致命槍擊事件進行調查。