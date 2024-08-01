專騙銀髮族 南加四華人 詐騙2700多萬

五名中國公民涉嫌參與一起大型、跨國詐騙和洗錢計畫，總詐騙金額高達2700多萬元。（Pixabay）

五名中國公民涉嫌參與一起大型、跨國詐騙和洗錢，其中四人是南加 居民。該詐騙以居住在美國的老年人為目標，受害者超過2000人，總損失金額高達2700多萬元。

根據司法部消息，7月31日上午在洛杉磯和拉斯維加斯的聯合行動中，約60名聯邦、州和地方執法人員逮捕四名被告。分別是：內華達州亨德森市（Henderson）的居民王釗（Zhao Wang，中文名皆為音譯），波莫那市（Pomona）的陳建東（Jiandong Chen），西柯汶那（West Covina）的李俊（Jun Li），以及聖蓋博市的王鑫（Xin Wang）。執法人員對這些被告的住所進行搜查。本案的第五名被告是聖蓋博市的龔又飛（Youfei Gong），他於4月9日在家中被捕。

起訴書和公開文件顯示，這五名被告與其位於印度 的同夥組成跨國詐騙集團，專門針對年長受害者。他們通過彈窗廣告、電子郵件和電話等方式，引導受害者聯繫其位於印度的詐騙電話中心，利用心理學和社交手段博取受害者信任。在許多案例中，受害者被指示在電腦上安裝軟體，使詐騙分子能夠遠程訪問其電腦。隨後，詐騙分子冒充技術支持人員、政府官員、銀行職員或商家退款代表，誘騙受害者匯款。

在騙局實施過程中，受害者通常被指示將現金通過快遞寄送到南加州 或內華達州，或直接進行電匯。被告會提供假姓名和假地址，並在這些地址（如CVS藥房）用假身分證取走裝有現金的包裹。據起訴書，被告通過加密貨幣交易的方式，將這些贓款「漂白」並轉移給其在印度的同夥。

在起訴書中，檢方引用王鑫在2023年8月的一條短訊內容，「我做的事情，就是用假身分證從CVS取走快遞，快遞里裝著錢。然後再把錢交給印度詐騙集團，我老板每個月能賺取100萬美元。」

聯邦調查局（FBI）揭露這一跨國陰謀，顯示出美國被告與印度同謀間的密切合作。聯邦特工在2021年至2023年間確認約2000名受害者，這些受害者的損失總額超過2700萬美元。起訴書指出，這一大型詐騙持續至2024年6月。聯邦檢察官Tara McGrath表示，「每天都有騙子將毫無戒備的老年人卷入騙局，騙取他們的積蓄。我們敦促所有人在向僅通過電話、短訊或電腦認識的陌生人匯款前，要謹慎行事，並諮詢家人、朋友的意見」。

聯邦調查局洛杉磯分局助理局長Akil Davis指出，南加州是境、內外詐騙的多發地，詐騙分子無情掠奪脆弱群體及其銀行帳戶。今天的逮捕行動，是眾多執法機構共同努力的成果，有助保護潛在受害者免遭不法分子傷害。

此次行動由聖地牙哥年長者司法特別工作組及其成員機構聯合調查，包括美國檢察官辦公室、聯邦調查局、聖地牙哥縣地區檢察官辦公室、聖地亞哥警局和加州公路巡警局等執法機關共同完成。

如果您或您認識的60歲及以上的年長者是電信詐騙受害者，可撥打全美年長者防欺詐熱線 (1-833-372-8311)尋求幫助，也可以向任何當地執法機構或聯邦調查局互聯網犯罪投訴中心（www.ic3.gov）舉報欺詐行為。