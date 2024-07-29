洛縣武士刀命案 華女被控殺妻、企圖謀殺岳母

圖為案發街區。（記者啟鉻／攝影）

洛杉磯 縣聖迪瑪斯市（San Dimas）日前發生一名華人女子持武士刀殺人事件。據KTLA電視台29日消息，兇嫌被控謀殺和企圖謀殺罪。

據報導，洛杉磯縣地檢署29日宣布，兇嫌黃薇茜（Weichien Huang，譯音)因殺害妻子及企圖殺害其岳母遭起訴。被告於7月18日被捕，當時警方接到報案稱在S.Huntington Ave.300街區發生命案，當警方趕到現場時，發現兇嫌手持武士刀在街上行走。在KTLA電視台一段視頻錄像中，兇嫌在警方命令下，放下武士刀，並舉起滿是血跡的雙手，她身上也有受傷痕跡。

警方隨黃薇茜進入案發住宅時，發現一名女子受重傷死亡，另一名女子受傷。據警方資訊，由於所有涉案人都講中文普通話，案件細節有待調查。

通過披露的最新信息，包括涉案人員之間關係。地檢署表示，黃薇茜被指控在家中用武士刀殺害了她的妻子Fei Chen Chen，還涉嫌襲擊了妻子年長的母親。這位年長者案發後在醫院接受了一周重大傷害治療後倖存。

洛縣 檢察長賈斯康（George Gascon）稱這次暴力襲擊是「遍及我們國家的家暴 問題」案例之一。他表示，「我們對這種可怕的暴力感到深深悲痛，向受害者親人和社區表達深切慰問。」

黃薇茜原本定於29日在波莫納洛縣高等法院過堂，但因故推遲。她被正式指控謀殺和企圖謀殺罪，特別指控她對一名年逾七旬長者造成嚴重身體傷害，並在犯罪過程中使用了武士刀凶器。

地檢署表示，檢方預計會要求對黃薇茜設定300萬元保釋金，如果指控成立，她可能面臨最高終身監禁。

賈斯康補充說，地檢署受害者服務局已經準備為倖存受害者提供協助。