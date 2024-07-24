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不必等到59歲半 401(k)可取錢應急不罰款了

編譯陳盈霖／即時報導
最新的一項法規，使美國人更容易將他們的401(k)和其他退休金用於應對緊急情況。（社安局網頁）
最新的一項法規，使美國人更容易將他們的401(k)和其他退休金用於應對緊急情況。（社安局網頁）

福斯電視台FOX 11報導，隨著今年早些時候「安全法案2.0」（SECURE Act 2.0）生效，如今民眾更容易將401(k)和其他退休金用於應對緊急情況。根據國稅局（IRS），在新法規下，民眾可從他們的401(k)帳戶中提取最多1000元資金應急且無需罰款。允許提款的理由包括醫療支出、喪葬費、汽車維修或其他「任何必要的緊急個人支出」。

在此之前，若個人提取上述這類款項需繳納所得稅，年紀在59歲半以下者，還可能會被收取10%的提前領取罰款，除非儲蓄者能提供足夠證據，證明這筆錢是用於合格困境，如醫療費用等才能豁免。提款後也無法將這筆款項再存回401(k)，也不得將這筆款項轉入另一個退休儲蓄帳戶。

這些情況在新法規下得以放寬。民眾能從401(k)或IRA帳戶中提取緊急費用，而不會產生上述後果。每年可在儲蓄帳戶提取一次最高1000元資金，但這筆錢需於三年內償還，若不還清款項，仍須繳納所得稅，且未來將無法進行額外的困境提款。也有些例外情況。儲蓄者不能提取太多錢，以致帳戶餘額低於1000元，且此應急提取是雇主計畫的選項之一，這意味著並非所有人都能參與此計畫。

在此法規上路前，愈來愈多人在持續高通膨壓力下提取401(k)儲蓄應急，因他們在日常必需品或房租上支付更多費用，他們正迅速消耗他們的退休儲蓄，也有愈來愈多人轉向信用卡支付這些基本支出。

根據Vanguard數據，2023年參與雇主贊助的401(k）計畫勞工中，有3.6%進行困境提款，比2022年的2.8%和疫情前的2%有顯著增加。這份數據也是該機構自2004年開始追蹤數據以來最高點。

然儘管新法規放寬不少規定，部分財務專家警告，若可以的話，最好避免從退休帳戶中提取應急費用，因帳戶內的儲蓄減少，會讓儲蓄者複利減少，且若這筆錢無法於三年內歸還，仍會有稅收。

儲蓄 401(k) 退休金

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