我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

賀錦麗與科技界交好 商業觀點一次看

輝達率科技股反彈 史指創6月初來最佳單日表現

南加州「屍花」又開了 花期不足3天抓緊觀賞

記者楊青/聖瑪利諾市即時報導
在含苞長達將近四天之後，漢庭頓圖書館公園這株巨花魔芋（屍花）21深夜開始悄悄綻放。（記者楊青/攝影）
在含苞長達將近四天之後，漢庭頓圖書館公園這株巨花魔芋（屍花）21深夜開始悄悄綻放。（記者楊青/攝影）

漢庭頓圖書館公園的「屍花」又開了。在含苞近四天之後，這株屍花21深夜開始悄悄綻放，22日上午立即吸引南加居民和各地游人大排長龍前往觀賞。

視頻來源：記者楊青

屍花的正式名稱為巨花魔芋（Amorphophallus titanum），也稱泰坦魔芋，天南星科魔芋屬植物，原產印尼蘇門答臘熱帶雨林。因為它們開花時會散發出一股類似屍臭的味道，因此俗稱屍花。

22日中午聖瑪利諾市氣溫近90華氏，但在高溫艷陽下排隊進場觀賞的游人絡繹不絕。漢庭頓公園植物專家介紹，今年展出的這株巨花魔芋在7月18日已長到超過84吋，過去三天又以每天3.5吋至6.5吋的速度繼續長高，到21日深夜和22日凌晨，花瓣開始展開。植物專家表示，巨花魔芋的開花期很短，通常只有一至三天左右，這也是大家每次都快速蜂擁前來觀賞的原因。

漢庭頓圖書館公園1999年首次展出屍花，短短三天內吸引近萬遊人前往觀賞。之後漢庭頓公園每兩到三年都有會有屍花盛開展現給公眾。漢庭頓公園2023年屍花開的時間是8月28日至於31日，花高8呎；今年的屍花不但開花時間早了一個月，花型也比去年更大。

据維基百科資料，屍花具有世界上最大的非分支花序，也是世界迄今發現的最高的花。雄雌同序，雌花會先開花一、二天後，雄花才會開花。同一植株的雌花和雄花不在同一時間一起開花，是為了防止自花授粉，而屍花綻放時散發出腐肉味道，會吸引以腐肉為食的甲蟲和肉蠅科的蠅類來替它授粉。

屍花最早在1878年由義大利植物學家Odoardo Beccari發現並介紹給世人。這種在野生狀態下也不常開花的植物，1889年由英國倫敦皇家植物園栽培第一次開花，驚為天人，該植株後來又開了將近60次花。美國最早的屍花開花記錄是1937年在紐約植物園。這些年各國開始相繼栽培屍花，使得屍花不再是稀有罕見植物。2010年6月18日，新罕布夏州（New Hampshire）吉福德郡的溫尼佩紹基蘭園（Winnipesaukee Orchids）展出了一株由Louis Ricciardiello種植的巨無霸級別的巨花魔芋，高達3.1米，至今保持金氏世界最高花的紀錄。

漢庭頓公園的植物專家介紹，每年夏季大家都慕名來看屍花盛開，但事實上花凋謝後，還會有別的看頭，屍花植株會由生長在地底的球莖上長出一片葉子，這片葉子可以長到6米高、5米寬，近似於一棵小樹，綠色葉柄頂端又會分叉為幾個分枝，每個分枝會生出許多小葉。當生長季結束，老葉會逐漸萎凋，球莖進入休眠期，大約會休眠四個月左右。

22日上午南加居民和各地游人蜂擁前往漢庭頓公園觀賞屍花開放。（記者楊青/攝影）
22日上午南加居民和各地游人蜂擁前往漢庭頓公園觀賞屍花開放。（記者楊青/攝影）
22日上午南加居民和各地游人蜂擁前往漢庭頓公園觀賞屍花開放。（記者楊青/攝影）
22日上午南加居民和各地游人蜂擁前往漢庭頓公園觀賞屍花開放。（記者楊青/攝影）
在含苞長達將近四天之後，這株巨花魔芋（屍花）21深夜開始悄悄綻放。（記者楊青/攝...
在含苞長達將近四天之後，這株巨花魔芋（屍花）21深夜開始悄悄綻放。（記者楊青/攝影）

漢庭頓圖書館 植物園 義大利

上一則

遭駭客攻擊勒索 洛縣36家法院22日全關閉

延伸閱讀

華裔看退選 民主黨：新機會 共和黨：新挑戰

華裔看退選 民主黨：新機會 共和黨：新挑戰
中秋嘉年華9月登場 美國青島總會攜手西柯汶那市府推文化交流

中秋嘉年華9月登場 美國青島總會攜手西柯汶那市府推文化交流
南加持續破百高溫 部分地區開放免費納涼中心

南加持續破百高溫 部分地區開放免費納涼中心
高調抗議性別新法 馬斯克要出走

高調抗議性別新法 馬斯克要出走
氣象局：南加未來一周火災高危

氣象局：南加未來一周火災高危
南加大專盃橋牌論對邀請賽20日登場 邀華洋好手參加

南加大專盃橋牌論對邀請賽20日登場 邀華洋好手參加

熱門新聞

鄰居門前的安全監控拍到涉嫌男子。（Fox11）

洛城高檔社區 華人新手媽媽光天化日遭性侵襲擊

2024-07-18 19:31
一華女右腿和雙手沾滿鮮血，手持武士刀，在警員命令下，放下武器並投降。（Danielle Leivo）

洛縣家暴案一死兩傷 華女持武士刀向警投降

2024-07-19 17:41
好市多出售可保存長達四分之一個世紀的緊急災難食品套裝。（取自FOX 11電視台畫面）

好市多推出災難應變食品 保存期25年

2024-07-16 02:16
社會安全局正改變進入線上服務方式，故發送相關電郵給用戶，並在網頁上教民眾防止詐騙。（社安局官網）

這次是真的 最近若收更新社安帳號的電郵勿刪須詳讀

2024-07-21 20:31
2024年亞馬遜Prime Day將於7月16日至17日登場。（亞馬遜官網）

亞馬遜Prime Day大促銷 購物專家：這樣做更省錢

2024-07-15 18:11
LAX到處都是滯留的旅客。（華人旅客提供）

LAX取消上百航班 機場擠滿滯留旅客

2024-07-19 16:03

超人氣

更多 >
4生肖迎人生轉折：狗輕鬆脫單、他升職加薪財運爆表

4生肖迎人生轉折：狗輕鬆脫單、他升職加薪財運爆表
趙露思以「這部戲」入圍釜山電影節… 全網傻眼 將和佘詩曼爭視后

趙露思以「這部戲」入圍釜山電影節… 全網傻眼 將和佘詩曼爭視后
這次是真的 最近若收更新社安帳號的電郵勿刪須詳讀

這次是真的 最近若收更新社安帳號的電郵勿刪須詳讀
長途飛行 她為何愛坐客機大家嫌棄的最後一排？

長途飛行 她為何愛坐客機大家嫌棄的最後一排？
新聞評論／拜登退選 民主黨「置之死地而後生」唯一機會

新聞評論／拜登退選 民主黨「置之死地而後生」唯一機會