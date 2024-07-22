南加州「屍花」又開了 花期不足3天抓緊觀賞

在含苞長達將近四天之後，漢庭頓圖書館公園這株巨花魔芋（屍花）21深夜開始悄悄綻放。（記者楊青/攝影）

漢庭頓圖書館 公園的「屍花」又開了。在含苞近四天之後，這株屍花21深夜開始悄悄綻放，22日上午立即吸引南加居民和各地游人大排長龍前往觀賞。

視頻來源：記者楊青

屍花的正式名稱為巨花魔芋（Amorphophallus titanum），也稱泰坦魔芋，天南星科魔芋屬植物，原產印尼蘇門答臘熱帶雨林。因為它們開花時會散發出一股類似屍臭的味道，因此俗稱屍花。

22日中午聖瑪利諾市氣溫近90華氏，但在高溫艷陽下排隊進場觀賞的游人絡繹不絕。漢庭頓公園植物專家介紹，今年展出的這株巨花魔芋在7月18日已長到超過84吋，過去三天又以每天3.5吋至6.5吋的速度繼續長高，到21日深夜和22日凌晨，花瓣開始展開。植物專家表示，巨花魔芋的開花期很短，通常只有一至三天左右，這也是大家每次都快速蜂擁前來觀賞的原因。

漢庭頓圖書館公園1999年首次展出屍花，短短三天內吸引近萬遊人前往觀賞。之後漢庭頓公園每兩到三年都有會有屍花盛開展現給公眾。漢庭頓公園2023年屍花開的時間是8月28日至於31日，花高8呎；今年的屍花不但開花時間早了一個月，花型也比去年更大。

据維基百科資料，屍花具有世界上最大的非分支花序，也是世界迄今發現的最高的花。雄雌同序，雌花會先開花一、二天後，雄花才會開花。同一植株的雌花和雄花不在同一時間一起開花，是為了防止自花授粉，而屍花綻放時散發出腐肉味道，會吸引以腐肉為食的甲蟲和肉蠅科的蠅類來替它授粉。

屍花最早在1878年由義大利 植物學家Odoardo Beccari發現並介紹給世人。這種在野生狀態下也不常開花的植物，1889年由英國倫敦皇家植物園 栽培第一次開花，驚為天人，該植株後來又開了將近60次花。美國最早的屍花開花記錄是1937年在紐約植物園。這些年各國開始相繼栽培屍花，使得屍花不再是稀有罕見植物。2010年6月18日，新罕布夏州（New Hampshire）吉福德郡的溫尼佩紹基蘭園（Winnipesaukee Orchids）展出了一株由Louis Ricciardiello種植的巨無霸級別的巨花魔芋，高達3.1米，至今保持金氏世界最高花的紀錄。