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中華花藝展洛城開幕 台灣師生精品展出

記者子為/洛杉磯即時報導
美國中華花藝基金會主辦的「傳統中華花藝展」在華美博物館開幕（記者子為/攝影）
美國中華花藝基金會主辦的「傳統中華花藝展」在華美博物館開幕（記者子為/攝影）

將中華花藝帶到世界舞台。由美國中華花藝基金會主辦的「傳統中華花藝展」在華美博物館開幕，於7月20日至21日兩天進行。展覽以四季為主題展現優雅動人的中華花藝作品，更有茶藝大師、琴師、畫師等名家坐鎮，展現中華傳統文化的無窮魅力。

（影片攝製：記者子為）

美國中華花藝基金會策展人和執行副總鄭靜雯（Vivian Chan）表示，此次花展跨越千年歷史的花藝作品，追溯到宋朝理學，古典藝術及設會形式。她指出，花展特別邀請來自台灣中華花藝基金會花藝大師李淑麗帶領一行花藝老師，與美國熱愛花藝的學員共同展示一系列精美的花藝作品，每件作品的靈感都來自於深厚的中國文化遺產。

美國中華花藝基金會主席、花藝大師陶家琪（Rosa Zee）指出，國外很多人只知曉日本花藝，卻不知中華花藝更源遠流長，這讓她有些遺憾，也因此致力於在美國推廣中華花藝。陶家琪專程回台灣學習，並在2021年拿到專業執照，回到美國後將學習到的花藝教給更多人，也希望能培養出更多中階和高階的花藝師。

李淑麗表示，過去來美國幾乎只做展覽，但在美國中華花藝基金會的支持下，能在美國進行教學，將花藝落實在教學中，吸引更多人學習花藝，才能更好地傳承這門藝術。李淑麗指出，本次展出的作品大多由初級和中級學生帶來，雖然還有進步的空間，但都發揮出了最好水平。

在此次展覽的會場中，訪客除了飽覽精艷動人的花藝作品、更可體驗「一日文人雅士生活態度」，包括學習書法家的豪氣，感受茶道大師徐國璽的禪藝，琴師優雅的撥弦，讓訪客重回並體驗千年宋人的生活四藝。此仿宋文人生活體驗的教育活動，在基金會的努力下，已在聖瑪利諾學區四年級學生課程中介紹，成為多元化教育的一部分。

此外，美國癌症協會將在兩日展覽期間為癌症患者書寫「愛心留言卡」，邀請訪客留下最真誠的慰問，鼓勵與祝福的字句送給處於人生最低谷時期的癌友們。該展覽免費開放，地點位於洛杉磯華埠歷史悠久的建築Pico House，每個家庭在登記處可獲得一次停車費報銷。

華美博物館董事阮桂銘博士（左二）與花藝大師李淑麗（右二）交換禮物，左一為策展人鄭...
華美博物館董事阮桂銘博士（左二）與花藝大師李淑麗（右二）交換禮物，左一為策展人鄭靜雯，右一為基金會主席陶家琪（記者子為/攝影）

癌症 華埠 博物館

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