在川普報導下留言「下次不要失手」？ 南加教授遭盜名

加州路德大學校園導覽。（加州路德大學網站）

洛杉磯 KTLA電視台報導，極右派勢力掌控的「Libs of TikTok 」帳號，近日在X平台上貼文，表示有人在福斯新聞（FOX News）的臉書貼文上回覆，「希望下次不要失手了」。該則貼文是關於前總統川普槍擊事件的報導，「Libs of TikTok」指貼文者是加州 路德大學的助理教授Louise Kelly。

「Libs of TikTok」的貼文除了有截圖，還附上Louise Kelly的姓名與照片，並提問「嗨，路德大學，這是你們的老師嗎？」貼文另外標註了路德大學與特勤局，因而引發議論。

加州路德大學（California Lutheran University）的聲明表示，該則回文係屬捏造，內容非常不當也難以忍受，校方已經通報警方，維護Louise Kelly的正當權益。

自稱「Louise Kelly」的發文者，其回文如下，「我希望他們下次不會失手，我也真的希望這不是最後一次……，如果不是住太遠，我很想自己動手」。

目前，路德大學的網站上已經看不到Louise Kelly的個人網頁，另外LinkedIn的個人檔案也已封鎖。校方告訴KTLA，她還在學校任職，但是為了保護她的隱私，所以簡介已經關閉。

發言人Mark Berry另外指出，「Libs of TikTok」貼出的截圖經過加工，特別附上Louise Kelly的照片與姓名，使得貼文看起來像是她本人所發，但這與事實不符。