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AI課程輔導中老年使用人工智能便利生活

記者張宏/洛杉磯即時報導
AI課程五周時間涵蓋多個實用主題，旨在幫助學員快速掌握AI技術的基礎和應用。（主辦方提供）
AI課程五周時間涵蓋多個實用主題，旨在幫助學員快速掌握AI技術的基礎和應用。（主辦方提供）

為讓更多人在日常生活中充分利用人工智能AI）技術，社區活躍人士張勵志（Rick Chang）將於20日開設為期五周的AI手機生活應用基礎班，課程涵蓋多個實用主題，幫助學員快速掌握AI技術的基礎和應用。

張勵志表示，AI課程已開設兩期，獲得社區民眾尤其是中老年人的歡迎，最年長學員近90歲，還有人專程從橙縣趕來學習。每次都採取小班制，以確保每位同學都能學以致用。無論是對AI充滿好奇的初學者，還是希望提升技術水平的進階學員，都能在此課程中找到適合自己的學習內容。提高效能、節省時間，學成之後，AI將會是一個24小時都在身旁的免費生活幫手。

他說，AI已逐漸進入生活，AI可圖像辨認，使用AI 手機應用程式進行物體識別、文字翻譯等。﻿﻿AI還能生成圖像，通過 AI工具創建獨特的圖像作品。﻿AI也可語音辨識，AI語音助手在日常生活中多種應用。﻿AI也能音樂創作，利用AI技術創作個性化音樂作品。AI也能文字辨認，實現快速掃描和識別文本的功能。﻿﻿AI能生成文章和書籍，利用AI即刻生成高質量的文稿和書籍內容。

張勵志畢業於成功大學，雖然他不是電子科技專業，但近年感受到科技日新月異，想把自己AI使用心得和大眾分享。每次課程3小時，將結合理論講解與實作練習，幫助學員在輕鬆愉快的氛圍中學習和應用AI技術。

從事傳媒出版與文化多年的陳十美也報名參加，她表示，她日益感受到AI帶來的生活便利，AI可快速查詢搜索，相當於免費的小秘書。希望大家學習了解AI，與時俱進，跟上時代。張老師多年熱心社區，多才多藝，他參加合唱團，也是聽竹口琴社的創辦人之一，這次在社區幫忙普及AI。

為讓更多人能夠在日常生活中充分利用人工智能（AI）技術，僑界人士張勵志（Rick...
為讓更多人能夠在日常生活中充分利用人工智能（AI）技術，僑界人士張勵志（Rick Chang）將於20日開設為期五周的AI手機生活應用基礎班。（記者張宏／攝影）
為讓更多人能夠在日常生活中充分利用人工智能（AI）技術，在社區活躍的僑界人士張勵...
為讓更多人能夠在日常生活中充分利用人工智能（AI）技術，在社區活躍的僑界人士張勵志（前排中）將於20日開設為期五周的AI手機生活應用基礎班。（記者張宏／攝影）

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