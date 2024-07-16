南加橙縣六匪駕車衝店 砸櫃台劫奪85支槍

六名嫌犯在過去的九個月中偷走了300多支槍。（美國司法部）

橙縣 橙市（Orange）的一家槍店在7月13日遭到洗劫，店內85件武器被盜走，六名嫌犯目前已經落網。根據警方調查，嫌犯在過去的九個月中偷走了300多支槍，該案件7月16日在聖塔安娜(Santa Ana)首次開庭。

案件發生在7月13日白天，地點在橙市的Fowler槍店。從店外的監視器可以看到，竊賊在凌晨5 時左右將車開進了購物中心的停車場。幾秒鐘後，他們衝向槍店，其中一輛車倒車衝進了大樓。槍店店主表示，竊賊總共偷走了 85 件武器。

橙市警局警官麥克穆林 (Phil McMullin) 表示，「其中一輛起亞汽車衝破了入口處的玻璃和安全門，我們認為這輛車是被盜的。大約有七名男子跳了過去，衝進了安全門。」這群人洗劫了這家家族企業槍店。麥克穆林表示，竊賊想盡辦法以最快的速度搜刮店內的物品，他們的袋子裡塞滿了手槍和步槍。「他們僅在兩分鐘內完成進出，」麥克穆林說， 「他們還留了兩人在其他車輛中等待，我們懷疑這些車輛也是被盜的。」

根據美國司法部 的消息，作案的共有六名嫌犯，他們涉及在南加各地發生的一系列入室盜竊案，官員稱，這六名嫌犯在長達 9 個月的盜竊狂潮中偷走了 300 多支槍支 ，其中包括使用偷來的車輛闖入槍支商店。六名嫌犯現已全部被捕，16日將在聖塔安娜首次開庭。

聯邦檢察官在一份新聞稿中表示，該團夥襲擊了 9 家商店，「他們使用偷來的車輛衝進店面，砸碎陳列櫃，然後用其他偷來的車輛攜帶槍枝逃跑。」

這些被搶劫的商店分別位於安大略、河濱縣、橙縣等地。新聞稿稱，被盜槍支很可能正在黑市上出售，並在單獨的刑事調查中被發現由其他人持有。如果罪名成立，這些嫌犯最高將面臨10年監禁。