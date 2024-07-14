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新買物品包裝內矽膠乾燥劑別丟 它的用途多過你所知

編譯陳盈霖／即時報導
矽膠乾燥劑用途多。（NBC電視台畫面）
矽膠乾燥劑用途多。（NBC電視台畫面）

洛杉磯KTLA電視台報導，在購買新物品，不論是鞋子、電子產品或食物，總會在商品內看到一小包矽膠乾燥劑（silica gel packets），大多數人會將其丟入垃圾桶。事實上這一小包不起眼的乾燥劑除不能食用外，其用處可比想像中多得多，也能在其他地方重複使用。

矽膠具有很強的吸濕性，可放在任何想保持乾燥的地方，包括在壁櫥或浴室抽屜內，以吸收空氣中聚集的水分，也可丟幾包在放置相機或其他電子產品的地方。此外，可將乾燥劑扔進露營裝備中，以避免存放時發霉。矽膠乾燥劑還可幫助防止珠寶變色或金屬工具生鏽等。

另一個用處是將乾燥劑放在車中（有些人建議將其放入襪子內），並將它們放在汽車儀表板上，可防止車窗在寒冷的冬季上午起霧，如此一來就不用坐在車上等待擋風玻璃除霜。

一旦乾燥劑吸收水分，便需脫水才能繼續使用，可將其放在烤箱中低溫烘烤（可參考https://www.canada.ca/en/conservation-institute/services/conservation-preservation-publications/canadian-conservation-institute-notes/prep-silica-gel.html）。請記住將這些乾燥劑遠離幼兒，因它們存在窒息危險。

矽膠乾燥劑用途多。（NBC電視台畫面）
矽膠乾燥劑用途多。（NBC電視台畫面）

低溫 洛杉磯

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