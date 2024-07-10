加州兩高鐵可望有「 臍帶」串連

棕櫚谷站至勝利谷站的連絡道路線圖，顯示加州兩高鐵可望有「 臍帶」連結。（HDC JPA提供）

聯繫舊金山與洛杉磯 的加州 高鐵，與洛杉磯與拉斯維加斯之間的高鐵，原本各行其是。但南加 「HDC JPA」的最新提案卻可能將兩條高鐵串聯起來，藉由加州高鐵棕櫚谷站（Palmdale）與賭城高鐵勝利谷站（Victorville）之間的聯絡道，兩條高鐵將可連通、創造更大效益。

「HDC JPA」的全名為「High Desert Corridor Joint Powers Agency」（高地沙漠廊道協力團），董事會主席即為洛杉磯縣第五選區縣政委員巴格（Kathryn Barger），她的選區也就是此一聯絡道的所在。

HDC JPA近日已與當地工會達成兩項協議，「Community Workforce Agreement」（鄰里勞工協議）與積極運用當地勞工的備忘錄，巴格的聲明指出，54哩的聯絡道除了能連通兩條高鐵，還能為羚羊谷（Antelope Valley）與周邊地區創造120億元的經濟活動。

不過，兩條高鐵都還有各自的難關：加州高鐵的部分路段已經開始施工，但連結南北的目標仍然遙遙無期。不過根據規畫，南北加州高鐵的二期工程將北延到首府沙加緬度，南段也延長至聖地牙哥。 賭城高鐵每天雖然有50班列車運行，但票價初估超過400元，跟機票差不多。聯絡道的實際效益尚難逆料。

拉斯維加斯KTNV電視台報導，南加州通往內華達州拉斯維加斯、這條長達218英里的鐵路系統，將建造在15號州際公路的中間，設有勝利谷（Victor Valley）、赫斯佩里亞（Hesperia）和庫卡蒙加蒙加（Rancho Cucamonga）三個停靠站。

內華達州高速鐵路管理局（Nevada High-Speed Rail Authority）的前委員兼Brightline West的主要顧問、拉斯維加斯大學工程學院的教授鄧華良(音譯，Hualiang Teng)說，該項目將面臨若干工程挑戰。

他指出，兩列火車將共用一條穿越沙漠中間的單軌，這使得鐵路在全年中大部分時間都容易受到高溫和大風的影響。雖然中東地區的高速鐵路在類似的極端條件下已經建成，但也有可能發生，所有最糟糕的情況似乎都一起出現，使得施工更加困難。要鋪設鐵路軌道，需要了解軌道全年中可能面臨的最高和最低溫度以及軌道的幾何形狀，例如水平和垂直曲線。從那裡，我們將這些數字導入公式中，以確定鋪設軌道時的空氣溫度。

Brightline West項目已於今年四月份正式動工。