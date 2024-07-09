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洛縣通過動議5席變9席 大政府未必是好政府

洛杉磯訊
洛杉磯縣政委員巴格 (Kathryn Barger)。（縣政委員官網）
洛杉磯縣政委員巴格 (Kathryn Barger)。（縣政委員官網）

洛杉磯縣政委員會9日以3-0通過了一項動議，將縣政委員會現行的五席擴大為九席，並將今年11月大選交付選民公投。唯一的共和黨籍縣政委員凱瑟琳·巴格 (Kathryn Barger)對此發表聲明，更大的政府不一定就是更好的政府，決定權掌握在選民手中，他們可以在 11 月做出自己的抉擇。

巴格指出，「這項改革提案並不是萬能藥。無論我們的縣委會保持五名成員還是增加到九名或更多，我們選舉產生的機構都有責任負責任、有效和透明地領導。我要說的是，無論規模大小，我們縣政委員會的決策一再陷入官僚主義和不願意做出艱難決定的困境。」

她舉例說，「一個典型的例子是洛杉磯男子中央監獄。儘管縣政委員會一致投票決定關閉它，但與 12 年前相比，我們離關閉它的大門還差得很遠。這是因為，儘管多項研究都得出結論認為這是前進的道路，但缺乏政治意願來批准一項計劃，以安全地改造無法合法轉移的被監禁者。」

她最後表示，「我認為我們應該集中精力提高決策的透明度。我們的縣委會發布的投票和指示很大程度上是由個性驅動的，而不是受流程、專家意見和透明度的指導。我全心全意地支持現在成立道德委員會，這樣我們就可以立即解決提高透明度和月縣委會問責制的問題。我將在下次例會上提出一項動議來實現這一目標。如果我們認真對待改革，就讓我們現在就實施這些改革，不需要等待。」

投票 洛杉磯 監獄

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