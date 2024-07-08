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物價漲快餐成「奢侈品」12塊雞套餐價突破40元

洛杉磯訊
在洛杉磯華人區門店，El Pollo Loco12個烤雞塊家庭套餐價格為41.99元。(El Pollo Loco官網截圖)
在洛杉磯華人區門店，El Pollo Loco12個烤雞塊家庭套餐價格為41.99元。(El Pollo Loco官網截圖)

隨著通膨持續發酵，加州快餐業最低工資調升，多家連鎖餐廳大幅提高菜單價格，引發消費者強烈不滿。不少民眾在社交媒體上分享點餐經歷，驚呼「快餐已成奢侈品」。

TikTok用戶Josie Herrera (@josieherrera65)日前在El Pollo Loco得來速點餐時，對菜單價格大為震驚。她在視頻中表示：「我記得12個雞塊的家庭套餐原本只要12.99元，現在竟然漲到43.99元！即使是23.99元或28.99元我都能接受，但43.99元未免太誇張了。」

而根據Grubhub平台顯示，El Pollo Loco的八塊雞套餐起價為32.99元，16塊雞套餐則需52.99元起。值得注意的是，實際價格可能因餐廳位置和稅費而有所不同。這一現象並非個案。多位網友在評論中表示，其他連鎖店同樣出現大幅漲價。有人提到：「肯德基一份套餐現在要超過50元」；另有人分享：「Popeyes炸雞的12塊雞家庭套餐從2022年的23元漲到現在的50元」；還有灣區居民表示：「Popeyes要價22元才能買到5塊雞柳套餐，簡直瘋了。」

面對價格飛漲，不少消費者開始尋找替代方案。多位網友建議購買好市多（Costco）5元烤雞或其他超市的類似商品，更為經濟實惠。

事實上，El Pollo Loco只是加州眾多漲價的快餐店之一。今年4月，加州將快餐業最低工資從每小時16元提高至20元，導致麥當勞（McDonald's）、溫蒂漢堡（Wendy's）、塔可鐘（Taco Bell）、Chipotle和漢堡王（Burger King）等連鎖店紛紛上調菜單價格，以抵消勞動力成本上升。

然而，價格上漲並不僅限於快餐業。社交平台X上一則獲得超過1700萬次觀看的視頻顯示，一位六口之家的父親在南加州Trader Joe's超市的一次購物就花費444元。該男子在視頻中表示：「這些東西大概只夠我們家吃一周半。」而購物清單上大多數商品價格在2.99元到3.99元之間。

LendingTree最新調查結果顯示，78%的消費者現將快餐視為「奢侈品」消費。其中，年收入低於3萬元的群體（71%）、有年幼子女的父母（58%）以及Z世代（58%）尤其明顯。62%的受訪者表示，由於成本上升，他們減少了快餐消費頻率。儘管如此，調查仍發現四分之三的美國人平均每周至少食用一次快餐。

隨著通膨和加州最低工資上調，多家快餐連鎖店大幅提高價格，引發消費者強烈不滿，認為...
隨著通膨和加州最低工資上調，多家快餐連鎖店大幅提高價格，引發消費者強烈不滿，認為快餐已成「奢侈品」。（翻攝自Tiktok）

加州 漢堡王 好市多

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