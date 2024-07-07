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好市多Costco想賣這樣的低價房 你會買嗎？

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好市多Costco想賣這樣的低價房 你會買嗎？

編譯陳盈霖／即時報導
好市多計畫與Thrive Living合作，在南洛杉磯進行住商混合計畫，開發一棟800單位公寓樓與好市多。（Thrive Living／Desert Sun）
好市多計畫與Thrive Living合作，在南洛杉磯進行住商混合計畫，開發一棟800單位公寓樓與好市多。（Thrive Living／Desert Sun）

加州沙漠太陽報（Desert Sun）報導，好市多（Costco）6月宣布與開發商Thrive Living合作，將在南洛杉磯一個曾經佔地五畝的空置醫院用地上，開發住商混合建設，包括一間好市多，與一棟有800套單位的公寓大樓（包含184套可負擔房）。若這項住商混合開發計畫順利完工，民眾將無需走很遠，便能買到好市多烤雞或30卷衛生紙。

Thrive Living代表告訴紐約郵報，該計畫目前仍在等待許可證，目前尚不清楚何時開始施工。除能在大宗零售商購買大宗貨品外，Thrive Living這項公寓計畫還包括五個庭院和一條景觀步道，屋頂游泳池、完整的籃球場及各種攀爬和娛樂設施。另外還有室內、室外健身區，提供社區居民聚會、輔導和教學的教室，及可舉辦社區電影之夜的戶外區，民眾還可在社區花園種植可食植物等。

Thrive Liging告訴洛杉磯時報，該建設計畫將有一家「最先進的好市多，替居民提供新鮮農產品和健康食品」，包括一個眼鏡服務櫃檯、藥房與送貨服務等。

好市多並未回覆為何這家零售公司會涉足公寓建設業務，然南加州住房推動者家柯恩（Joe Cohen）在X平台上發文指出，「問題是，新的大型商店在洛杉磯很難取得批准，所以好市多戴上面具，上面寫著『我是一棟公寓，而非一間大型連鎖店』。」

商用房地產公司高力（Colliers）洛杉磯分公司副總裁卡多什（Gabe Kadosh）告訴房地產雜誌CoStar，好市多可能會在加州測試一種新概念，然後再於整個加州和全國範圍內開發其他混合用途商業計畫，「這確實很有趣，人們會關注。」

好市多於1976年在聖地牙哥成立首間店，名為Price Club。1983在西雅圖開設分店，1993年更名好市多。根據該公司網站，目前這間連鎖店有206個據點，在全球經營847間倉庫，平均面積14萬6000平方呎。如今該公司在全球有30萬名員工，1億2950萬會員，全球年銷售額達2480億元。

好市多的住商混合建案的平面設計，不被看好。（Thrive Living／Dese...
好市多的住商混合建案的平面設計，不被看好。（Thrive Living／Desert Sun）

好市多 加州 洛杉磯

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